Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle bir süredir askıya alınan Kerkük-İstanbul uçuşları yeniden başladı. İlk sefer, yaklaşık iki aylık aranın ardından Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirildi.

Irak'ta güvenlik gerekçeleriyle durdurulan Kerkük-İstanbul uçuşları yeniden başladı. Kerkük Havalimanı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Irak Hava Yolları'nın yaklaşık iki ay sonra İstanbul'a ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdiği duyuruldu.

KARŞILIKLI SEFERLER HAFTADA DÖRT GÜN

Açıklamaya göre Kerkük ile İstanbul arasındaki karşılıklı seferler haftada dört gün yapılacak. Uçuşların pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenleneceği belirtildi.

Yetkililer, yaz sezonunun başlaması, okulların tatile girmesi ve turizm hareketliliğinin artmasıyla birlikte ilerleyen dönemde sefer sayılarının artırılmasının planlandığını ifade etti.

HEPSİ ASKIYA ALINMIŞTI

Irak hava sahası, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede yükselen gerilim nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı. Bu süreçte birçok uluslararası sefer askıya alınmıştı.

Öte yandan Uluslararası Kerkük Havalimanı, 2022 yılında hizmete açılmış ve aynı yıl Türkiye’ye yönelik ilk dış hat uçuşlarına başlamıştı.

