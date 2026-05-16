Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde seyir halindeki küçük bir uçak havada infilak ederek yerleşim yerine yakın bir araziye düştü. Geniş bir alana yayılan enkaz parçalarının arasında kalan iki kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Limburgerhof beldesinde uçak kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki küçük uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle havada infilak etti.

Almanya'da küçük uçak yerleşim yerine düştü: 2 ölü var

Rheinland-Pfalz Emniyet Müdürlüğü, uçağın enkazının Limburgerhof'ta bulunan Max-Planck Caddesi üzerindeki bir araziye çakıldığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda acil durum ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçakta bulunan iki kişini olay yerinde hayatını kaybetti.

ENKAZ PARÇALARI EVLERİN YAKININA DAĞILDI

Patlamanın şiddetiyle uçağa ait çok sayıda parça bölgedeki geniş bir alana yayıldı. Alman basını, havada dağılan metal parçalarının yerleşim birimlerinin üzerine ve sokaklara düştüğünü kaydetti.

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Güney Batı Radyo Televizyon Kurumunun (SWR) görgü tanıklarına ve askeri/sivil radar verilerine dayandırdığı haberinde, uçağın yere çakılmadan önce havada infilak ettiği kesinleşti.

Emniyet güçleri, uçağın düştüğü bölgeyi ve çevre sokakları güvenlik çemberine alarak tamamen yaya ve araç trafiğine kapattı.

