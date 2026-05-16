Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sovyetler Birliği döneminde üniversite eğitimi alırken Türkçe öğrenmeye nasıl başladığını açıkladı. İstediği dili seçmek için yeterli puanı alamadığını belirten Peskov, zorunlu olarak başladığı Türkçenin zamanla kendisi için bir tutkuya dönüştüğünden bahsetti.

Rusya dış politikasının ve Kremlin'in en önemli isimlerinden Dmitriy Peskov, katıldığı bir etkinlikte gençlik yıllarına ve aldığı dil eğitimine dair bilinmeyen detayları paylaştı.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü mezunu olan deneyimli Kremlin Sözcüsü, Sovyet dönemindeki katı kurallardan bahsederek aslında ilk tercihinin Türkçe olmadığını dile getirdi.

Kremlin’in Sözcüsü ilk kez anlattı: Mecburen Türkçe öğrendim, sonra Türk kültürüne aşık oldum

"EN YÜKSEK PUANI ALAMAYINCA DİL SEÇME HAKKIM OLMADI"

Eğitim gördüğü dönemin sistemini anlatan Peskov, öğrencilerin istedikleri yabancı dili seçebilmeleri için çok katı barajları aşmaları gerektiğini ifade etti. Uluslararası ilişkiler ve diplomasi eğitimi süreçlerinde dil dağılımının sınav sonuçlarına göre yapıldığını belirten Kremlin Sözcüsü, durumun kendi kariyerini nasıl şekillendirdiğini açıkladı

"Sovyet döneminde çok katı kurallar vardı ve bir dili seçme hakkına sahip olabilmek için gerekli olan en yüksek puanı almak gerekiyordu. Ben gerekli en yüksek puanı alamadım, bu yüzden dil seçme hakkım olmadı. Ve bana zorunlu olarak Türkçe verildi; bu başlangıçta benim için korkunç bir trajediydi."

"EDEBİYATINA, TARİHİNE VE KÜLTÜRÜNE AŞIK OLDUM"

İlk etapta zorunlu bir tercih olarak karşısına çıkan Türkçenin, kısa süre içinde hayatının dönüm noktası haline geldiğini kaydeden Peskov, Türkiye'ye olan sevgisini gizlemedi:

"Başlangıçta büyük bir trajedi olarak gördüğüm bu durum, dersler ilerledikçe tamamen değişti. Ama sonra, onu sevmeye başlayınca hem dile, hem tarihe, hem kültüre hem de Türkiye edebiyatına aşık oldum."

Haberle İlgili Daha Fazlası