Tokat'ta etkili olan sağanak yağış sonrası Kelkit Çayı taştı, Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünü su bastı. Evler ve seralar zarar görürken, vatandaşlar tedbir amacıyla köyü boşaltmaya başladı.

Tokat’ta gün boyunca etkisini sürdüren yoğun yağış, taşkın ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle Erbaa ilçesinde yükselen su seviyesi hayatı olumsuz etkiledi.

Kelkit Çayı'nın taşması sonucu Tepekışla köyünde bazı evler sular altında kaldı. Taşkın riski nedeniyle vatandaşlar güvenlik amacıyla köyü boşaltırken, bölgede bulunan bazı işletmelerin önüne suyun ilerlemesini engellemek için toprak setler oluşturuldu.

Tokatta taşkın paniği! Kelkit Çayı taştı, köy sular altında kaldı

SERALAR SULAR ALTINDA KALDI

Taşkından tarım alanları da etkilendi. Köyde bulunan seraların büyük bölümünün su altında kaldığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliyesi ve güvenlik önlemleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Köy sakinlerinden Sezgin Baş, yaşanan taşkının ardından büyük endişe yaşadıklarını belirterek, Kelkit Çayı’nın taşması ve baraj kapaklarının açılması sonrası evleri su bastığını söyledi.

Baş, "Çok şükür ahırımızda hayvanlarımız yoktu. Komşularımız ise hayvanlarını başka ahırlara taşıdı. Yetkililer, tedbir amacıyla evlerin boşaltılması için anonslar yapıyor. Suyun 1-1.5 metre kadar yükseleceğini söylüyorlar. Bir umut bekliyoruz" dedi.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Bölgede yağışın etkisinin sürmesi nedeniyle ekiplerin olası yeni taşkınlara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası