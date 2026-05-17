Adana'dan kalktı, Mersin semalarında İrem yazdı! Çılgın pilot sosyal medyanın diline düştü
Adana’dan kalkış yapan tek motorlu bir uçak, Mersin’in Erdemli ilçesi açıklarında gerçekleştirdiği sıra dışı uçuşla radar ekranlarında ilginç görüntüler oluşturdu. Pilotun gökyüzünde “İrem” ismini çizecek şekilde yaptığı manevralar uçuş takip sistemlerine yansırken, kısa sürede sosyal medyada da ilgi odağı oldu.
- TC-UCM kuyruk tesciline sahip Tecnam P2008JC MK tipi uçak Adana'dan havalandı.
- Uçağın pilotu, Akdeniz semalarında "İrem" ismini çizecek şekilde uçuş yaptı.
- Bu tür manevralar özel kutlamalarda tercih ediliyor.
- Uçak, manevranın ardından tekrar Adana'ya döndü.
Adana’dan sabah saatlerinde havalanan tek motorlu bir uçak, Mersin’in Erdemli ilçesi açıklarında gerçekleştirdiği sıra dışı uçuş manevrasıyla dikkatleri üzerine çekti.
HAVADA İREM YAZDI
Uçuş takip sistemlerine yansıyan görüntülerde, pilotun gökyüzünde “İrem” ismini oluşturacak şekilde rotasını çizdiği görüldü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan radar izi, merak ve ilgi uyandırdı.
TC-UCM kuyruk tesciline sahip Tecnam P2008JC MK tipi uçağın saat 08.14’te Adana’dan kalkış yaptığı öğrenilirken, pilotun Akdeniz semalarında yaptığı özel uçuş manevrası dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Özellikle özel kutlamalar, sürpriz organizasyonlar ve evlilik tekliflerinde tercih edilen bu tür radar yazılarının ardından uçağın yeniden Adana’ya dönüş yaptığı belirtildi.