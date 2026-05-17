Adana’dan kalkış yapan tek motorlu bir uçak, Mersin’in Erdemli ilçesi açıklarında gerçekleştirdiği sıra dışı uçuşla radar ekranlarında ilginç görüntüler oluşturdu. Pilotun gökyüzünde “İrem” ismini çizecek şekilde yaptığı manevralar uçuş takip sistemlerine yansırken, kısa sürede sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Adanadan kalktı, Mersin semalarında İrem yazdı! Çılgın pilot sosyal medyanın diline düştü

Uçuş takip sistemlerine yansıyan görüntülerde, pilotun gökyüzünde “İrem” ismini oluşturacak şekilde rotasını çizdiği görüldü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan radar izi, merak ve ilgi uyandırdı.

TC-UCM kuyruk tesciline sahip Tecnam P2008JC MK tipi uçağın saat 08.14’te Adana’dan kalkış yaptığı öğrenilirken, pilotun Akdeniz semalarında yaptığı özel uçuş manevrası dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Özellikle özel kutlamalar, sürpriz organizasyonlar ve evlilik tekliflerinde tercih edilen bu tür radar yazılarının ardından uçağın yeniden Adana’ya dönüş yaptığı belirtildi.

