Dehşet anları kamerada! Alçak iniş yapan uçak otoyolda seyreden kamyona çarptı
Dün United Airlines’a ait Boeing 767 tipi yolcu uçağı, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında önce elektrik direğine, ardından da hareket halindeki bir kamyona çarptı. Olayda uçaktaki yolcular yara almadan kurtulurken, kamyon sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anlar kamyon şoförünün kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda, İtalya’nın Venedik kentinden kalkan UA169 sefer sayılı uçak, Newark’a iniş için alçak uçuş yaptığı esnada korkunç bir kazaya karıştı.
UÇAĞIN LASTİĞİ KAMYONUN CAMINI TUZLA BUZ ETTİ
Yetkililere göre uçak, iniş sırasında önce bir elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan parçalar otoyoldaki araçlara da isabet etti. Uçağın iniş takımlarından bir lastiğin, bir fırına ait kamyonun camını ve ön kısmını deldiği belirtildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Newark’taki bir depoya gitmekte olan kamyon sürücüsü Warren Boardley, cam kırıkları nedeniyle kolundan ve elinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında otoyolda seyreden bir cipin de hasar gördüğü bildirildi. Korku dolu anlar kamyon şoförünün kamerasına saniye saniye yansıdı.
YOLCULARDAN YARALANAN OLMADI
Kazaya karışmasına rağmen güvenli bir iniş gerçekleştiren uçak, kapıya sağ salim ulaştı. 221 yolcu ve 10 mürettebattan yaralanan olmadığı belirtildi. Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili soruşturma başlatırken, havayolu şirketi de hasarın nedenini araştırdığını açıkladı.