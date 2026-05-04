Hindistan’ın Kerala eyaletinde düzenlenen tapınak törenleri sırasında kontrolden çıkan filler, zincirlerini kırarak çevreye saldırdı. İki ayrı noktada yaşanan trajik olaylarda iki eğitmen hayatını kaybederken, bölgede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde tapınak törenleri sırasında kontrolden çıkan filler etraftaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

40 YAŞINDAKİ BAKICISINI EZEREK ÖLDÜRDÜ

Olayların ilki Mahavishnu Tapınağı’nda meydana geldi. Tören alanına kamyonla nakledilen bir fil, henüz belirlenemeyen bir sebeple hırçınlaşarak bağlarını kopardı. Öfkelenen hayvan, kendisine yıllardır bakan 40 yaşındaki bakıcısını ezerek öldürdü. Çevredeki park halindeki araçları dişleriyle deviren ve ağaçları yerinden söken dev hayvan, adeta dehşeti yaşattı.

SAATLERCE BAŞINDA BEKLEDİ, SAĞLIK EKİPLERİ YAKLAŞAMADI

Filin, hayatını kaybeden sürücüsünün cansız bedeninin başında uzun süre bekleyerek kimseyi yaklaştırmaması ise sağlık ekiplerinin müdahalesini saatlerce geciktirdi.

Hindistanda dehşet anları! Kontrolden çıkan fil önce bakıcısını ezdi, sonra başında nöbet tuttu

Aynı gün içerisinde Irinjalakuda kentindeki Kudalmanikyam Tapınağı’ndan da acı haber geldi. Buradaki dini tören sırasında kontrolden çıkan bir başka fil, 25 yaşındaki yardımcı eğitmenine saldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç eğitmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hindistanda dehşet anları! Kontrolden çıkan fil önce bakıcısını ezdi, sonra başında nöbet tuttu

GÜVENLİK TARTIŞMALARI ŞİDDETLENDİ

Peş peşe yaşanan bu vakalar, eyaletteki tapınak geleneklerinde fillerin kullanımını ve hayvanların refah koşullarını yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar ve hayvan hakları savunucuları sıcak hava, gürültü ve stresin fillerin saldırganlaşmasında ana etken olduğunu belirterek, denetimlerin artırılması çağrısında bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası