5-8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Geniş ürün yelpazesi ve dikkat çeken fiyatlarla satışa sunulacak ürünlerin tam ve eksiksiz listesi belli oldu.

BİM mağazalarında bu hafta satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. 5-8 Mayıs arasında raflarda yerini alacak ürünler arasında elektronik cihazlardan mutfak eşyalarına, tekstilden oyuncaklara kadar birçok seçenek bulunuyor.

Satışa sunulacak ürünler arasında bu hafta Ahşap Domino, Pijama Takımı, Çift Kişilik Pike, Tefal Simplicity Tava, TCL 65 İnç QLED Google TV, Saç Düzleştirici, Pelüş Oyuncaklar ve Neon Temalı Yarış Arabaları yer alıyor.

İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 5 MAYIS SALI

Molfix bebek bezi mega fırsat paketi 449 TL

Molfix bebek bezi mega fırsat paketi 449 TL

Ariel toz deterjan 9 kg 439 TL

Golden Rose dudak kalemi 99 TL

Golden Rose kaş sabitleme jeli 159 TL

Golden Rose lip oil 199 TL

Golden Rose fondöten 35 ml 239 TL

Golden Rose maskara 179 TL

İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?

Simbat tuzlu leblebi 150 g 34,50 TL

Rafık soslu mısır 280 g 35 TL

Rafık karışık kuruyemiş 300 g 99 TL

Otamon kuru üzüm 200 g 35 TL

Sarıyer gazlı içecek kola 4x1 l 99 TL

Torku Frema kakaolu fındık kreması 1000 g 162 TL

Fiskobirlik şeker ilavesiz fındık ezmesi 300 g 249 TL

Haribo Friends & Party meyve aromalı karışık

İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?

Nesquik kakaolu tahıl gevreği 2x700 g 179 TL

Makaroma tagliatelle makarna 500 g 97,50 TL

Mutlu makarna çeşitleri 500 g 17,50 TL

Filiz sebzeli burgu makarna 350 g 29,50 TL

Hasata şeker fasulye 500 g 149 TL

Tat bulgur çeşitleri 1 kg 35 TL

İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?

6 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU (EVE TESLİM ÜRÜNLER)

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 12.990 TL

Kumtel Tekli Vitroseramik Ocak 2.490 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 14.990 TL

Pirantech Dikey Buharlı Temizleyici 1.490 TL

Pirantech BHRL 15 Kablosuz IPL Cihazı 3.249 TL

Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 6.490 TL

Ahşap Katlanabilir Şezlong Seti 5.150 TL

Ahşap Minderli Masa Takımı 3.950 TL

Katlanabilir Kademeli Alüminyum Şezlong 4.950 TL

Ori Ayarlanabilir Şezlong 2.550 TL

Katlanabilir Şezlong Sandalye 2.250 TL

İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?

8 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 34.900 TL

SENNA 43'' FHD Whale OS 10 Android QLED TV 11.690 TL

Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.990 TL

Mini Düzleştirici Tarak 599 TL

Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada 899 TL

Kaş Düzeltme Cihazı 349 TL

Siyah Nokta Temizleyici 399 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 599 TL

Elektronik Tırnak Oje Kurutucu 219 TL

Ağız Duşu 599 TL

Şarjlı Diş Fırçası 499 TL

Varta Alkalin Pil AA 4'lü 69 TL

İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?

Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar 249 TL

Pelüş Oyuncak Çeşitleri 499 TL

Ahşap Domino 199 TL

Air Hokey 829 TL

Işıklı Paten 799 TL

Şut ve Gol Oyunu 319 TL

İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?

DAGİ Pijama Takımı 679 TL

Triko Ayakkabı Kadın 599 TL

Çift Kişilik Pike 349 TL

Tek Kişilik Pike 299 TL

İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?

Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL

Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

Tefal Simplicity Krep Tava 699 TL

Simplicity Tava 24 cm 649 TL

Chef's Tava Seti 599 TL

Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası 359 TL

Metal Ekmek Kutusu 229 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.290 TL

Bambu Mutfak Seti 119 TL

Bambu Çerezlik Seti 149 TL

İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?

English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 349 TL

Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi 269 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 79 TL

Kahve Fincan Seti 199 TL

Desenli Kabartmalı Kupa 299 TL

Cam Gravürlü Kayık Tabak 99 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası