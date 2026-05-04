İndirimli BİM aktüel kataloğu çıktı (5-8 Mayıs)! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor?
5-8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Geniş ürün yelpazesi ve dikkat çeken fiyatlarla satışa sunulacak ürünlerin tam ve eksiksiz listesi belli oldu.
BİM mağazalarında bu hafta satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. 5-8 Mayıs arasında raflarda yerini alacak ürünler arasında elektronik cihazlardan mutfak eşyalarına, tekstilden oyuncaklara kadar birçok seçenek bulunuyor.
Satışa sunulacak ürünler arasında bu hafta Ahşap Domino, Pijama Takımı, Çift Kişilik Pike, Tefal Simplicity Tava, TCL 65 İnç QLED Google TV, Saç Düzleştirici, Pelüş Oyuncaklar ve Neon Temalı Yarış Arabaları yer alıyor.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 5 MAYIS SALI
Molfix bebek bezi mega fırsat paketi 449 TL
Molfix bebek bezi mega fırsat paketi 449 TL
Ariel toz deterjan 9 kg 439 TL
Golden Rose dudak kalemi 99 TL
Golden Rose kaş sabitleme jeli 159 TL
Golden Rose lip oil 199 TL
Golden Rose fondöten 35 ml 239 TL
Golden Rose maskara 179 TL
Simbat tuzlu leblebi 150 g 34,50 TL
Rafık soslu mısır 280 g 35 TL
Rafık karışık kuruyemiş 300 g 99 TL
Otamon kuru üzüm 200 g 35 TL
Sarıyer gazlı içecek kola 4x1 l 99 TL
Torku Frema kakaolu fındık kreması 1000 g 162 TL
Fiskobirlik şeker ilavesiz fındık ezmesi 300 g 249 TL
Haribo Friends & Party meyve aromalı karışık
Nesquik kakaolu tahıl gevreği 2x700 g 179 TL
Makaroma tagliatelle makarna 500 g 97,50 TL
Mutlu makarna çeşitleri 500 g 17,50 TL
Filiz sebzeli burgu makarna 350 g 29,50 TL
Hasata şeker fasulye 500 g 149 TL
Tat bulgur çeşitleri 1 kg 35 TL
6 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU (EVE TESLİM ÜRÜNLER)
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 12.990 TL
Kumtel Tekli Vitroseramik Ocak 2.490 TL
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 14.990 TL
Pirantech Dikey Buharlı Temizleyici 1.490 TL
Pirantech BHRL 15 Kablosuz IPL Cihazı 3.249 TL
Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 6.490 TL
Ahşap Katlanabilir Şezlong Seti 5.150 TL
Ahşap Minderli Masa Takımı 3.950 TL
Katlanabilir Kademeli Alüminyum Şezlong 4.950 TL
Ori Ayarlanabilir Şezlong 2.550 TL
Katlanabilir Şezlong Sandalye 2.250 TL
8 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 34.900 TL
SENNA 43'' FHD Whale OS 10 Android QLED TV 11.690 TL
Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.990 TL
Mini Düzleştirici Tarak 599 TL
Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada 899 TL
Kaş Düzeltme Cihazı 349 TL
Siyah Nokta Temizleyici 399 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 599 TL
Elektronik Tırnak Oje Kurutucu 219 TL
Ağız Duşu 599 TL
Şarjlı Diş Fırçası 499 TL
Varta Alkalin Pil AA 4'lü 69 TL
Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar 249 TL
Pelüş Oyuncak Çeşitleri 499 TL
Ahşap Domino 199 TL
Air Hokey 829 TL
Işıklı Paten 799 TL
Şut ve Gol Oyunu 319 TL
DAGİ Pijama Takımı 679 TL
Triko Ayakkabı Kadın 599 TL
Çift Kişilik Pike 349 TL
Tek Kişilik Pike 299 TL
Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL
Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL
Tefal Simplicity Krep Tava 699 TL
Simplicity Tava 24 cm 649 TL
Chef's Tava Seti 599 TL
Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası 359 TL
Metal Ekmek Kutusu 229 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.290 TL
Bambu Mutfak Seti 119 TL
Bambu Çerezlik Seti 149 TL
English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 349 TL
Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi 269 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 79 TL
Kahve Fincan Seti 199 TL
Desenli Kabartmalı Kupa 299 TL
Cam Gravürlü Kayık Tabak 99 TL