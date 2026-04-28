A101 aktüel kataloğu yenilendi! 30 Nisan A101'de hangi ürünler satışa çıkacak?
A101 aktüel kataloğu 30 Nisan 2026 Perşembe ürünleriyle yenilendi. A101 Aldın Aldın afişinde bu hafta elektronik, kişisel bakım, kamp ürünleri, küçük ev aletleri, züccaciye ve temel ihtiyaç ürünleri öne çıkıyor.
A101 30 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Perşembe günü satışa sunulacak yeni afişte televizyon, mini buzdolabı, IPL lazer epilasyon cihazı, kamp çadırı, para sayma makinesi, elektrikli moped ve ev tekstili ürünleri dikkat çekiyor.
Para sayma makinesi 3.750 TL, 4 kişilik kamp çadırı 3.699 TL, 3'lü cam ankastre seti 16.999 TL, elektronik para kasası 1.099 TL, 86 litre mini buzdolabı 9.499 TL, koltuk ve halı yıkama makinesi 5.999 TL ve daha fazlası raflara geliyor.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 NİSAN 2026
Samsung 58" UHD Smart Tv 32.999 TL
65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 26.999 TL
Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 699 TL
Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık 649 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart Tv 9.999 TL
Mini Buzdolabı 86L 9.499 TL
Mini Buzdolabı 76L 8.499 TL
3'lü Cam Ankastre Set 16.999 TL
6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
Cyclone Süpürge 3.999 TL
Çamaşır Makinesi 10 KG 17.999 TL
Elektronik Para Kasası 1.099 TL
Para Sayma Makinesi 3.750 TL
APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
2 UBS 1 TYpe-c 4'Lü Uzatma Kablosu 399 TL
IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL
EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 699 TL
LED Makyaj Aynası 299 TL
10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL
Yüz Temizleme Cihazı 499 TL
Manikür Seti 399 TL
Elektrikli Diş Fırçası 599 TL
Yedek Başlık 4'lü 199 TL
Ayak Masaj Aleti 329 TL
Otomatik saç maşası 999 TL
Akıllı Vücut analiz Baskülü 649 TL
KAŞ Düzeltme Cihazı 199 TL
30 NİSAN A101'DE HANGİ ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKACAK?
4 Kişilik Dome Kamp Çadırı 3.699 TL
3 Kişilik Dome Kamp Çadırı 1.899 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
PiKnik Sandalyesi 349 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak + 2YasTık + Pompa + Tamir Yaması 2.699 TL
Multimax Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe 3.499 TL
Kamp Yastığı 139 TL
Elektikli Pompa 599 TL
Air Hammer 2.8L Manuel Şişirme Aparatı 429 TL
Lüks Katlanabilir Sandalyesi 1.599 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 1.199 TL
ÇİFT Kişilik Şişme Yatak 1.799 TL
Tava ve Sahan Seti 699 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL
Pipetli Çelik Termos 699 TL
Porselen Kase 59,50 TL
Yapışmaz Buzluk 21,50 TL
6'lı Kristal Baharatlık Seti 149 TL
Yapışkanlı Raf Organizerleri 79,50 TL
Kadın AYakkabı Saklama Kutusu 59,50 TL
Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu 139 TL
Hummel Kadın Tişört 249 TL
Hummel Erkek Tişört 249 TL
Ortopedik Visco Yastık 599 TL
Yastık Kılıfı 2'li 85 TL
Kadın Alen Tek Bant Terlik 159 TL
Kadın Lowel Yüksek Tabanlı ÇiFt bantlı Terlik 179 TL
Erkek Alen Tek Bant Terlik 149 TL
KAdın Pijama Takımı 549 TL
Erkek Pijama Takımı 549 TL
Oyuncak Kamyon 329 TL
Oyuncak Batman Figür 379 TL
Müzikli Direksiyon 189 TL
Şatolu Mutfak Seti 599 TL
Batman Maske 249 TL
Top ve Halka Atma Oyun Seti 349 TL
OyuncaK Deluxe Fırın 169 TL
Oyuncak Bebek 229 TL
Kodlama ve Algoritma Aktivite Kitapları 39,50 TL
Dondurulmuş Çikolata Kaplı Meyve Çıtırları 169 TL
Nudo Egg Noodle 65 TL
Aiko Soya Sosu 75 TL
Hardal Cam Kavanoz 175g 95 TL
Tortilla Lavaş 10'lu 520g 49,50 TL
WC Temizleyici 750 ml 75 TL
Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 75 TL
Premium Smart Fit Çocuk Bezi 359 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'li 299 TL
Kişisel Bakım Havlusu 100'lü 79,50 TL
9 KG Toz Deterjan 299 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 1,5L 89,50 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 1200 ml 119 TL