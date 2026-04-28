A101 aktüel kataloğu 30 Nisan 2026 Perşembe ürünleriyle yenilendi. A101 Aldın Aldın afişinde bu hafta elektronik, kişisel bakım, kamp ürünleri, küçük ev aletleri, züccaciye ve temel ihtiyaç ürünleri öne çıkıyor.

A101 30 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Perşembe günü satışa sunulacak yeni afişte televizyon, mini buzdolabı, IPL lazer epilasyon cihazı, kamp çadırı, para sayma makinesi, elektrikli moped ve ev tekstili ürünleri dikkat çekiyor.

Para sayma makinesi 3.750 TL, 4 kişilik kamp çadırı 3.699 TL, 3'lü cam ankastre seti 16.999 TL, elektronik para kasası 1.099 TL, 86 litre mini buzdolabı 9.499 TL, koltuk ve halı yıkama makinesi 5.999 TL ve daha fazlası raflara geliyor.

A101 aktüel kataloğu yenilendi! 30 Nisan A101'de hangi ürünler satışa çıkacak?

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 NİSAN 2026

Samsung 58" UHD Smart Tv 32.999 TL

65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 26.999 TL

Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 699 TL

Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık 649 TL

43" Frameless FHD Android 14 Smart Tv 9.999 TL

Mini Buzdolabı 86L 9.499 TL

Mini Buzdolabı 76L 8.499 TL

3'lü Cam Ankastre Set 16.999 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

Cyclone Süpürge 3.999 TL

Çamaşır Makinesi 10 KG 17.999 TL

Elektronik Para Kasası 1.099 TL

Para Sayma Makinesi 3.750 TL

APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

2 UBS 1 TYpe-c 4'Lü Uzatma Kablosu 399 TL

IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL

EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 699 TL

LED Makyaj Aynası 299 TL

10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL

Yüz Temizleme Cihazı 499 TL

Manikür Seti 399 TL

Elektrikli Diş Fırçası 599 TL

Yedek Başlık 4'lü 199 TL

Ayak Masaj Aleti 329 TL

Otomatik saç maşası 999 TL

Akıllı Vücut analiz Baskülü 649 TL

KAŞ Düzeltme Cihazı 199 TL

30 NİSAN A101'DE HANGİ ÜRÜNLER SATIŞA ÇIKACAK?

4 Kişilik Dome Kamp Çadırı 3.699 TL

3 Kişilik Dome Kamp Çadırı 1.899 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

PiKnik Sandalyesi 349 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak + 2YasTık + Pompa + Tamir Yaması 2.699 TL

Multimax Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe 3.499 TL

Kamp Yastığı 139 TL

Elektikli Pompa 599 TL

Air Hammer 2.8L Manuel Şişirme Aparatı 429 TL

Lüks Katlanabilir Sandalyesi 1.599 TL

Tek Kişilik Şişme Yatak 1.199 TL

ÇİFT Kişilik Şişme Yatak 1.799 TL

Tava ve Sahan Seti 699 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

Pipetli Çelik Termos 699 TL

Porselen Kase 59,50 TL

Yapışmaz Buzluk 21,50 TL

6'lı Kristal Baharatlık Seti 149 TL

Yapışkanlı Raf Organizerleri 79,50 TL

Kadın AYakkabı Saklama Kutusu 59,50 TL

Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu 139 TL

Hummel Kadın Tişört 249 TL

Hummel Erkek Tişört 249 TL

Ortopedik Visco Yastık 599 TL

Yastık Kılıfı 2'li 85 TL

Kadın Alen Tek Bant Terlik 159 TL

Kadın Lowel Yüksek Tabanlı ÇiFt bantlı Terlik 179 TL

Erkek Alen Tek Bant Terlik 149 TL

KAdın Pijama Takımı 549 TL

Erkek Pijama Takımı 549 TL

Oyuncak Kamyon 329 TL

Oyuncak Batman Figür 379 TL

Müzikli Direksiyon 189 TL

Şatolu Mutfak Seti 599 TL

Batman Maske 249 TL

Top ve Halka Atma Oyun Seti 349 TL

OyuncaK Deluxe Fırın 169 TL

Oyuncak Bebek 229 TL

Kodlama ve Algoritma Aktivite Kitapları 39,50 TL

Dondurulmuş Çikolata Kaplı Meyve Çıtırları 169 TL

Nudo Egg Noodle 65 TL

Aiko Soya Sosu 75 TL

Hardal Cam Kavanoz 175g 95 TL

Tortilla Lavaş 10'lu 520g 49,50 TL

WC Temizleyici 750 ml 75 TL

Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 75 TL

Premium Smart Fit Çocuk Bezi 359 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'li 299 TL

Kişisel Bakım Havlusu 100'lü 79,50 TL

9 KG Toz Deterjan 299 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 1,5L 89,50 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 1200 ml 119 TL

