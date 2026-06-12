Altın fiyatlarında son dakika! 12 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.230 TL ve ons fiyatı 4.192 dolardan güne başladı. ABD’nin Orta Doğu’da bir anlaşmaya yaklaşıldığını açıklaması ve İran’a saldırı planını ertelemesi piyasada iyimserliği destekledi. Dünkü işlemlerde 4.024 dolara kadar gerileyen ve son 7 ayın dibini gören ons, haber akışı ile toparlandı ve günü %3,42 primle tamamladı. Analistler ise 200 günlük ortalamaya yeniden dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, altın fiyatları son günlere damga vurdu. Geçen hafta 4.328 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, dünkü işlemlerde 4.024 dolara kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımları ile birlikte dünkü kapanış %3,42 primle 4.211 dolardan gerçekleşti. Bugünkü işlemlerde ise ons TSİ 06:00 itibarıyla 4.192 dolara yakın fiyatlandı. Onsta haftalık değer kaybı ise %-3’ün üzerinde gerçekleşiyor.

Altında Orta Doğu iyimserliği! 7 ayın dibinden sert yükseliş

12 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram fiyatına da pozitif yansıdı. 12 Haziran 2025 gram altın fiyatı 6.230 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da dünkü işlemlerde en düşük 5.965 TL seviyesi test edilmişti. Bu seviye aynı zamanda gramda 2026 kazanımlarının tamamının geri verildiği bir bölge olarak öne çıkmıştı. Bugünkü fiyatlamalar itibarıyla gram fiyatında dip seviyeden gelen tepki alımlarının boyutu yaklaşık %4’lük bir yükselişe işaret etti.

YENİDEN ORTA DOĞU İYİMSERLİĞİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını da kapsayan bir anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanabileceğini söyledi. İran tarafı da anlaşma metninin büyük bölümünün tamamlandığını ancak henüz nihai bir sonuca varılamadığını açıkladı. Piyasalarda bu açıklamaların ardından “temkinli iyimserlik” hâkim olmaya başladı.

SPACEX BASKISI BİTTİ

Bu arada altın fiyatlarındaki düşüşün gerekçelerinden biri olarak gösterilen SpaceX halka arzı da tamamlandı. Küresel yatırımcıların bu halka arza katılmak için likidite ihtiyacı duyduğu bir dönemde altın varlıklarını sattığı da ifade edilmişti. 75 milyar dolarlık tarihî halka arz sürecinin bitmesinin, altın üzerindeki baskıyı hafiflettiği belirtiliyor.

Altında Orta Doğu iyimserliği! 7 ayın dibinden sert yükseliş

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarının son düşüşte aşırı satış noktalarına yaklaştığını ve teknik olarak bu gibi sert düşüşlerin ardından yukarı yönlü tepkilerin de hızlı olabileceğini aktaran analistler, “Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde sınırlı da olsa yaşanan gevşeme de altına destek oldu. Ancak enflasyonist baskıların bir anda ortadan kalkması çok mümkün gözükmüyor. Avrupa Merkez Bankasının faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankasından da önümüzdeki aylarda benzer bir beklentinin ağırlık kazanmaya başlaması, altın önündeki yapısal problemler olarak kendini gösteriyor” uyarısında bulunuyor.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 4.000 doların artık hem teknik hem de psikolojik bir destek seviyesi olduğunu da aktaran analistler, “50 haftalık ortalamanın bulunduğu 4.250 dolar seviyesi ilk direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde ise 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.445 dolar direnci bulunuyor. Altında satış baskısının azalması ve iyimserliğin hâkim olması için her iki seviyenin de üzerinde konumlanma önem taşıyor” yorumunda bulunuyor.



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