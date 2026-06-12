Brent petrolün varil fiyatı dün %-6,15 geriledi ve 89,15 dolardan kapanış yaptı. Fiyatlarda bugün de 89 dolara yakın seyir devam ediyor. Orta Doğu’da anlaşma umutlarının artmasıyla birlikte petrol, aynı zamanda 8 hafta sonra yeniden 90 dolar barajının altına geriledi. İç piyasada da iyimserlik atarken, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler yakından izlenirken, petrol fiyatlarında da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %-6,15 geriledi ve 89,15 dolardan kapanış yaptı. Fiyatlarda bugün de 89 dolara yakın seyir devam ediyor. Brent fiyatı son olarak 17 Nisan işlemlerinde 90 doların altını test etmişti. Böylece varil fiyatı 8 hafta sonra yeniden 90 dolar barajının altına gerilemiş oldu.

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YENİDEN ‘ANLAŞMA’ BEKLENTİLERİ

ABD ve İran arasında bu haftanın ilk yarısında yükselen tansiyon yeni çatışmaları da beraberinde getirmiş ve pazartesi günü petrol fiyatı 98 dolara kadar yükselmişti. Ancak dün ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerde sona yaklaşıldığını ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını kapsayacak bir anlaşmanın yakın olduğunu ifade etti. Beyaz Saray yönetiminin İran’a planladığı saldırıları da ertelemesi piyasalarda iyimserliği destekleyerek petroldeki riski primini düşürdü.

Akaryakıt fiyatı için iyi haber! Petrolde 8 hafta sonra bir ilk

AKARYAKIT İÇİN İYİ HABER

Petroldeki sert düşüşün ardından dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sektör uzmanları petrolde 90 dolar ve altındaki fiyatların kalıcı olması halinde, pompa fiyatında da indirimlerin söz konusu olabileceğini ifade etti. İstanbul Avrupa yakasında 12 Haziran’da benzinin litre fiyatı 62,99 TL ve motorinin litresi 66,36 TL’den satılıyor. Mayısın ortalarından itibaren pompa fiyatlarında gerilemeler dikkat çekiyor.

120 DOLARA DAYANMIŞTI

Brent petrolün varil fiyatı 2026 yılına 61 dolardan başlamış, Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte mart ayında 119,50 dolara kadar yükselmişti. Nisan başından itibaren “ateşkes” ve “müzakere” süreci başlamış, bu gelişmeler petrolde daha fazla yükselişin önüne geçmişti. Ancak nihai bir anlaşmanın uzaması ise petrolü uzun süre 100 dolara yakın seviyelerde konumlandırdı.

DİKKATLER HÜRMÜZ’DE…

Bu arada Çin’in talebinin zayıflaması, ABD’nin petrol ihracatının yükselmesi, küresel stratejik rezervlerin devreye alınması ve Orta Doğu’da alternatif boru hatlarının devreye alınması da petrol şokunun daha fazla büyümesini engelledi. Piyasalar şimdi, dünya petrol arzının %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın tamamen açıklanmasına odaklandı.

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