330 milyar TL fon büyüklüğünü yöneten şirket, yapay zeka desteğiyle yatırımcıya yol gösterecek özelliğini devreye alacak...

ÖNDER ÇELİK / İSTANBUL - Tera Grubu’nun amiral gemisi şirketi Tera Yatırım, yurt içi piyasalarda daha yaygın ve geniş yatırımcı kitlesine ulaşmak için bir dizi yatırımı hayata geçirecek. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, yönettikleri varlık büyüklüğünün 330 milyar TL seviyesinde olduğunu, 280 bin yatırımcıyla temas ettiklerini belirterek “Hedefimiz bireysel yatırımcı tarafında pazar payımızı daha da genişletmek. Bu hedefimiz doğrultusunda özellikle dijital kanallarda atılıma hazırlanıyoruz” dedi.

Hâlen 7 noktada hizmet verdiklerini anlatan Sarpyener “5 yıl içinde en fazla bireysel müşteriye dokunan aracı kurum olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sarpyener, yeni mobil uygulamayı ve algoritmik işlem kabiliyetlerini her seviyedeki yatırımcı için erişilebilir hâle getireceklerine dikkat çekti.

Bireysel yatırımcı tabanındaki büyüme ivmesini artırmak için şubeleşme dışında yoğunlaşmak istedikleri alanları anlatan Sarpyener şöyle konuştu: Tera Yatırım’ın geliştireceği mobil uygulama, yatırım haritası çizecek, yatırımcıya yol gösterecek, yapay zekâ desteğiyle model portföy önerisi yapacak ve piyasalardaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haber verecek. Yeni ürünlerle yatırımcıların ilerleyen dönemde karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Yakın gelecekte de lansmanını yapmayı planladığımız halka arz öncesi şirketlere yatırım yapma hedefinde olan bir girişim sermayesi yatırım fonu olacak. Piyasa bizi halka arzlarla tanıyor. 2025 sonuna kadar toplam büyüklüğü 348 milyon dolar olan 13 halka arza aracılık ettik. 2026’ya da halka arzlarda hızlı başladık. Bu yılbaşından nisan ayı başına kadar toplam halka arz büyüklüğü 22,3 milyar lira olan 15 şirket Borsa İstanbul’a geldi. 11 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde halka arzını planladığımız şirket sayısı ise 20’ye yakın.

ENDONEZYA’DA BANKA ALACAK

Bir süredir Endonezya’da bir katılım bankası alma görüşmeleri yaptığını anlatan Sarpyener “Orada çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Afrika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik gibi yüksek büyüme potansiyelli pazarlarda stratejik ortaklıklar ve yatırımlar için fırsatları yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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