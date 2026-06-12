Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mutlak butlan kararı sonrası CHP’de yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esma Altın ANKARA - Kurtulmuş, TBMM’nin siyasi partilerin iç meselelerinde taraf olmasının mümkün olmadığını belirterek, CHP'nin yaşadığı sorunları kendi kurumsal kimliği içerisinde çözmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, CHP içindeki sürtüşme ve çekişmelerin bir an önce geride bırakılmasını temenni ettiğini, Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi açısından siyasi partilerin kurumsal yapılarını güçlendirerek yollarına devam etmelerinin önem taşıdığını dile getirdi.

PARLAMENTER HUKUK VURGUSU

TBMM Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin parlamenter hukuk çerçevesinde belirlendiğini kaydeden Kurtulmuş, Meclis İçtüzüğü, siyasi partilerin tüzükleri ve grup yönetmelikleri doğrultusunda hareket ettiklerini kaydetti. Kurtulmuş, Meclis'in herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olmasının veya bu ihtilafı çözmekle görevli bir makam olarak görülmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz ve olmayacaktır” dedi.

“GEREKEN ADIMLAR ZAMANI GELDİĞİNDE ATILIR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Meclis’teki makam odasını boşaltması için Meclis Başkanlığı’na bir dilekçe sunduğuna ilişkin iddialara cevap veren Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı'nın görev alanı çerçevesinde gerekli adımların zamanı geldiğinde atılacağını söyleyerek, CHP içindeki tartışmaların çözüm merciinin Meclis olmadığını bir kez daha vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası