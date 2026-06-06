TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki grup toplantısı krizine dair konuştu. Kurtulmuş "Genel başkanlar grupta konuşabilir. CHP içindeki çelişkiyi üzülerek izliyorum" dedi.

CHP'de gözler gelecek hafta yapılacak grup toplantısına çevrildi... Geçtiğimiz salı CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısında kürsüye çıkmıştı.

Gelişmeler takip edilirken CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü TBMM'de grup toplantısında kürsüye çıkacağını açıkladı. Özel cephesi de grup toplantısıyla ilgili tüm kararın Meclis Grup İç yönetmeliğine göre kendilerinde olduğunu söylüyor.

"TARAF OLMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

CHP içindeki kriz derinleşirken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. CHP içindeki durumu üzülerek izlediğini belirten Kurtulmuş, "Meclis Başkanı olarak da içlerindeki bu konuların tarafı olmamaya büyük özen gösteriyorum ilk andan itibaren. Dikkat ederseniz fazla konuşmuyorum, sözlerimi de son derece dikkatli seçmeye çalışıyorum. Nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bu konularda Meclis İçtüzüğü ve partilerin grup iç yönetmelikleriyle sınırlıdır. Oradan gelecek yazılara göre biz kararlarımızı almak durumundayız." dedi.

"CHP GENEL BAŞKANI DA KONUŞMA YAPABİLİR"

Kurtulmuş açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ortada CHP Genel Merkezi ve CHP Grup Başkanlığı tarafından gelmiş yazılar var. CHP Meclis Grup Başkanvekillerinin imzasıyla Grup Başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız.

Numan Kurtulmuş

GEÇMİŞTEN ÖRNEK VERDİ

Geçmişte benzer bir uygulamaya şahit olmuşuz. Sayın Murat Karayalçın, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ama milletvekili değil. Sayın Karayalçın’a rağmen Aydın Güven Gürkan Meclis Grup Başkanı olarak seçiliyor. Bu konuyla ilgili nasıl hareket edileceğine ilişkin o zamanki TBMM Başkanı rahmetli Cindoruk'a soruluyor. Cindoruk da biz “Meclis Başkanlığı olarak bir partinin iç işlerinde taraf değiliz” diye çok açık bir şekilde konumunu belli ediyor ve orada hem grup başkanlığından gelen yazıyı kabul ediyor hem de o zamanki Sayın Genel Başkan Murat Karayalçın meclis grubunda konuşma yapıyor."

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