Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli’nde “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy Kapıkule Kesimi Test Sürüşü Töreni”nde konuştu. Bakan, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy–Kapıkule kesiminde test sürüşlerinin başladığını duyurdu. Hattın yıl bitmeden hizmete alınmasının hedeflendiğini açıklayan Uraloğlu, Test Sürüşü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

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SENE BİTMEDEN AÇILACAK

Uraloğlu, "Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı saatte 200 km işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve Seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek

YOL 1,5 SAATE DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım ve lojistikte önemli bir dönüşüm yaşanacağını vurgulayan Uraloğlu, seyahat sürelerinde ciddi düşüşler olacağını söyledi.

Bakan müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek

Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek." ifadelerini kullandı.

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