Bakan müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli’nde “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy Kapıkule Kesimi Test Sürüşü Töreni”nde konuştu. Bakan, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek" dedi.
- Hattın saatte 200 km işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve Seviye 1 sinyalli olarak inşa edildiği belirtildi.
- Test sürüşlerinin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın bu yıl bitmeden işletmeye alınması hedefleniyor.
- Proje tamamlandığında Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi bekleniyor.
- Yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate ineceği ifade edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy–Kapıkule kesiminde test sürüşlerinin başladığını duyurdu. Hattın yıl bitmeden hizmete alınmasının hedeflendiğini açıklayan Uraloğlu, Test Sürüşü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı! Özür mesajı geldi
SENE BİTMEDEN AÇILACAK
Uraloğlu, "Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı saatte 200 km işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve Seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz." dedi.
YOL 1,5 SAATE DÜŞECEK
Projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım ve lojistikte önemli bir dönüşüm yaşanacağını vurgulayan Uraloğlu, seyahat sürelerinde ciddi düşüşler olacağını söyledi.
Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek." ifadelerini kullandı.