İzmir'de bir açılışta anlattığı fıkrayla tepkileri üzerine çeken Rahmi Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Öte yandan Rahmi Koç ise "İçtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dün İzmir'deki hastane açılışında anlattığı "Kürt kadın fıkrası" tepki çeken iş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı.

Koç'un anlattığı fıkraya birçok isimden tepki gelirken Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Soruşturma başlatıldığını duyuran Gürlek, "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." dedi.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

"NEZAKETSİZLİK HAFİFLETİLEMEZ"

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

RAHMİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ

Gelişmelerin ardından Koç Holding'in resmi sosyal medya hesabından, Rahmi Koç imzalı bir özür mesajı paylaşıldı.

Mesaja "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: ÇOK YANLIŞ VE ÇİRKİN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu sabah yaptığı açıklamayla Koç'a tepki gösterdi. Çelik, "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. " dedi.

Açıklama şöyle devam etti: "İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. “Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise dün akşam söz konusu görüntüleri alıntılayarak "Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik." dedi.

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