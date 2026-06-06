39 ilde DEAŞ operasyonu! 361 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 361 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
- Operasyonlar, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.
- Şüphelilerin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi.
- Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.
- Güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonları kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.
39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlar kapsamında 361 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"39 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;
-Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve
-Örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 20 günde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."