Şili'yi vuran şiddetli fırtına ve sel felaketi nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi mahsur kaldı. Ulaşımın durduğu ülkede, yardım çalışmalarını hızlandırmak ve orduyu sevk etmek amacıyla "felaket durumu" ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Alto del Carmen kasabasında, şiddetli fırtınanın yol açtığı sel nedeniyle bir vadiden akan taşkın suları bölgeyi etkisi altına aldı.

100 BİN KİŞİ MAHSUR KALDI

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'dan bu yana ülkeyi etkileyen şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda yol ulaşıma kapanırken, yaklaşık 100 bin kişi mahsur kaldı, yaklaşık 2 bin 200 kişi ise afetten olumsuz etkilendi.

Şili'yi şiddetli fırtına vurdu: 100 bin kişi mahsur kaldı

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞIM DURDU

Çöl ikliminin hâkim olduğu Coquimbo ve Atacama bölgeleri, fırtınadan en fazla etkilenen yerler arasında yer aldı. Şiddetli yağışların ardından debisi yükselen nehirler, çok sayıda yerleşim yerine ulaşımın kesilmesine neden oldu.

FELAKET DURUMU İLAN EDİLDİ

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, silahlı kuvvetlerin afet bölgelerine sevk edilmesini kolaylaştırmak ve yardım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla "felaket durumu" ilan etti.

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