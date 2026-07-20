Portekiz ekibi Benfica, adı Galatasaray ile de anılan Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Açıklamada, oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı ve anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın transferini resmi olarak da açıkladı.

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SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Portekiz kulübü, 22 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığını bildirdi. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu ve bu opsiyon bedelinin 30 milyon avro olduğu kaydedildi. Oyuncunun kiralama bedelinin ise 6.1 milyon avro olduğu aktarıldı. Duran'ın bonservisinin bulunduğu Al Nassr'ın sonraki satıştan belirli bir pay hakkının da bulunduğu ifade edildi.

Jhon Duran

"BURADA OLMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Benfica'ya transferine ilişkin konuşan Duran, "Burada olmak büyük bir mutluluk. Portekiz'in en büyük kulübüne geldim. Ben gerçekten kazanmayı seven biriyim, bu yüzden buraya kazanmak için geldim. Geriye kalan tek şey herkesle birlikte çalışmak ve burada olmaktan mutluyum. Benfica hakkında her şeyi biliyorum. Çocukluğumdan beri hep Benfica'yı izledim" dedi.

FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA GÖNDERDİ

Al-Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 yılına kadar devam eden Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Zenit'te kiralık olarak forma giymiş ve Al Nassr'a geri dönmüştü.

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