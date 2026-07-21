YKS 2026 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)sonuçları için bekleyiş sona erdi. Değerlendirme sürecini tamamlayan ÖSYM, YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar online sistem üzerinden sonuçları sorgulayabilecekler. Peki, YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Buna göre adaylar, YKS sonuçlarına 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 05.50'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.

ÖSYM, yaptığı açıklamada değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirterek, adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA

YKS 2026 sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM YKS sonuç sorgulama sayfası





YKS'DE 2 SORU İPTAL

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) değerlendirme sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın madde analizleri, cevap anahtarlarının kontrolleri ve itirazların bilimsel değerlendirmelerinin tamamlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 20 numaralı soru iptal edildi.

Ayrıca, Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı doğrultusunda iptal edilerek değerlendirme işlemlerine dahil edildi.

ÖSYM, söz konusu iki sorunun iptal edilmesi dikkate alınarak adayların değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

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