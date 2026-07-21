2026 YKS sonuçları açıklanırken TYT'de 5 birinci, YDT'den 5, AYT'den ise 3 birinci çıktı. AYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.

2026-YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçları "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden erişime açılırken birinciler ve eğitm aldıkları okullar da merak konusu oldu.

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2 MİLYON ADAY BAŞVURMUŞTU

TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katılırken; 170 bin 551 aday ise sınava girmedi.

AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113'ünün sınava katıldığını aktaran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan da 143 bin 270'inin sınava katıldığını, 60 bin 370 adayın bu oturuma girmediği bilgisini paylaştı.

İŞTE YKS ŞAMPİYONLARI

Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincileri

Ad Soyad Okul Şehir İlker Uyanıker Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İstanbul Abdullah Uslu Eskişehir Fatih Fen Lisesi Eskişehir Miraç Koşar Şanlıurfa Fen Lisesi Şanlıurfa Doğa Erdemir Kadıköy Anadolu Lisesi İstanbul Şerif Efe Dartar Kabataş Erkek Lisesi İstanbul

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincileri sayısal

Öğrenci Adı Soyadı Okul Alan Şerif Efe Dartar Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul Sözel Enes Salahaddin Coşkun Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul Eşit Ağırlık Tuğsem Bahar Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul Sözel

Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri

Dil Öğrenci Adı Okul Şehir Almanca Uyar Kabataş Erkek Lisesi İstanbul Arapça Ammar Moataz Mohamed Ibrahım Mahmoud Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi İstanbul Fransızca Sena İlhan Açık Öğretim Lisesi Denizli İngilizce Doğa Erdemir Kadıköy Anadolu Lisesi İstanbul Rusça Ela Demirel Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi İstanbul

AYT BİRİNCİLERİ BU İKİ OKULDAN ÇIKTI!

2026 YKS sonuçlarına göre, AYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.

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