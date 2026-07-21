YKS'de kaç birinci var? İşte tam puan alan öğrencilerin çıktığı okullar
2026 YKS sonuçları açıklanırken TYT'de 5 birinci, YDT'den 5, AYT'den ise 3 birinci çıktı. AYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.
2026-YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçları "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden erişime açılırken birinciler ve eğitm aldıkları okullar da merak konusu oldu.
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu
2 MİLYON ADAY BAŞVURMUŞTU
TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katılırken; 170 bin 551 aday ise sınava girmedi.
AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113'ünün sınava katıldığını aktaran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan da 143 bin 270'inin sınava katıldığını, 60 bin 370 adayın bu oturuma girmediği bilgisini paylaştı.
İŞTE YKS ŞAMPİYONLARI
Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincileri
|Ad Soyad
|Okul
|Şehir
|İlker Uyanıker
|Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İstanbul
|Abdullah Uslu
|Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|Eskişehir
|Miraç Koşar
|Şanlıurfa Fen Lisesi
|Şanlıurfa
|Doğa Erdemir
|Kadıköy Anadolu Lisesi
|İstanbul
|Şerif Efe Dartar
|Kabataş Erkek Lisesi
|İstanbul
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincileri sayısal
|Öğrenci Adı Soyadı
|Okul
|Alan
|Şerif Efe Dartar
|Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul
|Sözel
|Enes Salahaddin Coşkun
|Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul
|Eşit Ağırlık
|Tuğsem Bahar
|Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul
|Sözel
Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri
|Dil
|Öğrenci Adı
|Okul
|Şehir
|Almanca
|Uyar
|Kabataş Erkek Lisesi
|İstanbul
|Arapça
|Ammar Moataz Mohamed Ibrahım Mahmoud
|Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İstanbul
|Fransızca
|Sena İlhan
|Açık Öğretim Lisesi
|Denizli
|İngilizce
|Doğa Erdemir
|Kadıköy Anadolu Lisesi
|İstanbul
|Rusça
|Ela Demirel
|Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi
|İstanbul
AYT BİRİNCİLERİ BU İKİ OKULDAN ÇIKTI!
2026 YKS sonuçlarına göre, AYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.