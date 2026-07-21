Adana'da ihbar üzerine durdurulan tırın sürücü kabininden 24 kilo uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan sürücü, kendisini "İçmek için almıştım" diyerek kendini savundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü A.C.K.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı tır, kente giriş yaptığı sırada polis ekiplerince durduruldu.

24 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik köpeğinin sürücü kabinine tepki vermesi üzerine polis ekiplerince yapılan aramada, siyah poşet içerisine gizlenmiş 24 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda sürücü A.C.K. ile yanındaki Ş.Ç. gözaltına alındı.

Tırdan kilolarca uyuşturucu çıktı, kendisini "İçecektim" diyerek savundu

"İÇECEKTİM" SAVUNMASI

Emniyetteki sorgusunda Ş.Ç.'nin, "Uyuşturucu maddeden haberim yok" dediği, sürücü A.C.K.'nin ise ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili "İçmek için almıştım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Tırdan kilolarca uyuşturucu çıktı, kendisini "İçecektim" diyerek savundu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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