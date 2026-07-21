Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Sahibi olan Belçika kurdu cinsi köpek, elektrik direğine asılı halde ölü bulundu.

Köpeğin sahibi karşılaştığı kahreden görüntü sonrasında durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İbrahim Göçer, köpeği direğe asanlara şöyle tepki gösterdi:

Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'ndeyiz. Sahipli köpeği zehirleyip, direğe bağlamışlar. Şu an emniyet ekiplerimiz geldi, savcılıkta mücadele edeceğiz. Bunun adı vahşet. Biz bu köpeklere muhtaç kalmış insanız, deprem görmüş insanız. Eğitimli Belçika kurdu ve sahibi çok kötü durumda. Kim bunu yaptıysa ortaya çıkaracağız.