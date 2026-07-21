Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Garcia, 1 Şubat 2025 tarihinde Domenico Tedesco'nun yerine göreve gelmişti

Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Rudi Garcia ve Belçika Futbol Federasyonu (KBVB), 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olan sözleşmeyi uzatmayacak" ifadelerine yer verdi.

Rudi Garcia

Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etmişti. Finalde Arjantin'i uzatmada bulduğu golle 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

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