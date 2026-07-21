Anadolu Ajansı
Dünya Kupası sonrası ayrılık: Yeni sözleşme yok!
Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Garcia, 1 Şubat 2025 tarihinde Domenico Tedesco'nun yerine göreve gelmişti
Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Rudi Garcia ve Belçika Futbol Federasyonu (KBVB), 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olan sözleşmeyi uzatmayacak" ifadelerine yer verdi.
Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etmişti. Finalde Arjantin'i uzatmada bulduğu golle 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.
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