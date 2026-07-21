2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı kötü oyununa bir de agresifliğini ekleyerek antipati toplayan Arjantin, büyük tepki çekti.

Arjantin’i sahadan silerek tarihinde ikinci defa Dünya Kupası’nı kaldıran İspanya’nın zaferi dünya basınında geniş yer buldu. İşte haber ve yorumlar…

Marca: Tüm zamanların kralları… Ferran Torres’in uzatma dakikalarında attığı gol, Arjantin’in nasıl oynayacağını unutup çamurda oynamayı tercih ettiği maçın ardından İspanya formasına ikinci yıldızı kazandırdı.

Mundo Deportivo: Bir ülkenin ve bir neslin tarihini sonsuza dek değiştirecek bir maç. Luis de la Fuente’nin takımı kendi altın sayfasını yazdı.

Ole: Arjantin elinden geleni yaptı ve sonuna kadar mücadele etti. İspanya şampiyonluğu hak etti.

Clarin: Arjantin, üstün İspanya’ya yenildi; Messi’nin son dansı gözyaşlarıyla sona erdi.

Bild: İspanya için sevinç ve coşku, Messi ve Arjantin için acı ve gözyaşı.

İspanya - Arjantin

A Bola: Tanınmaz hâle gelen şampiyon. Dünya Kupası finali, neredeyse tamamen Arjantin yüzünden hayal kırıklığı oluşturan bir gösteriydi.

Telegraph: Spor kazandı. İspanya Dünya Kupası’nı kazandı ve hepimiz bunun sayesinde daha iyi durumdayız. Futbol da bunun sayesinde daha iyi durumda.

BBC: Bu Arjantin’e pek çok kişinin sempati duyduğunu hayal etmek zor.

İspanya - Arjantin

Times: Birçok açıdan acı bir sonla yöntem, çılgınlığı yendi. İspanya, mantıklı ve alışılmış paslaşma, pres ve pozisyon alma oyunuyla Arjantin’i darmadağın etti.

Guardian: Bu, bir fikrin, bir kimliğin zaferiydi. Sarsılmaz ve sabırlı bir inancın zaferiydi. Ve her şey bittiğinde, İspanya’nın yeni jenerasyonu 2010 Dünya Kupası’ndaki jenerasyonu örnek almıştı, o efsanevi isimlerin hepsi için âdeta bir coşku vardı.

İspanya - Arjantin

ÇİRKEF ARJANTİN

Turnuvada Messi’li Arjantin kayrılarak finale geldiği düşüncesi ağırlıktaydı. Tangocular final mücadelesinde kötü oyununa bir de agresifliğini ekleyerek antipati topladı. Hele ki Paredes’in maç sonu İspanya’nın genç oyuncularına saldırması ve yumruk savunması inanılır gibi değildi. Ve dünya Filistin’e de destek mesajlarıyla bilinen İspanya’nın kazanmasından mutlu oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası