Anadolu Ajansı
Endonezya'da lüks sitede patlama meydana geldi
Endonezya'nın Medan kentinde doğal gaz boru hattındaki sızıntı patlamaya yol açtı. 1 kişinin öldüğü, 5 evin hasar gördüğü olayda mahsur kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentindeki konut sitesinde şiddetli patlama meydana geldi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yer altındaki doğal gaz boru hattındaki sızıntıdan kaynaklanan patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, tahliyeyi bekleyen 3 kişi mahsur kaldı ve 5 evde hasar meydana geldi.
Grand Polonia yerleşkesinde meydana gelen patlamanın ardından polis ekipleri ile ortak arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam etti.
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