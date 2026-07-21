2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanması ardından tam puan alan adaylar sarısı merak konusu oldu. Peki, YKS 2026'da kaç 1.var, hangi illerden çıktı?

Üniversite sonuçlarının ilan edilmesi ardından YKS (2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı) birincileri de açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamayla YKS birincilerini ve birincilerin bulunduğu illeri paylaştı. Peki, YKS 2026'da kaç 1. var, birinciler hangi illerden çıktı?

YKSde tam puan yapan birinciler belli oldu! YKS 2026da kaç 1. var, hangi illerden çıktı?





YKS 2026 BİRİNCİLERİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026-YKS'de dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincilerimiz; İlker Uyanıker/Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-İstanbul, Abdullah Uslu/Eskişehir Fatih Fen Lisesi-Eskişehir, Miraç Koşar/Şanlıurfa Fen Lisesi-Şanlıurfa, Doğa Erdemir/Kadıköy Anadolu Lisesi-İstanbul, Şerif Efe Dartar/Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz; sayısal alanında Şerif Efe Dartar/Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, sözel alanında Enes Coşkun/Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, eşit ağırlık alanında Tuğsem Bahar/Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul.

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz; Almanca Eylül Uyar/Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Ammar Mahmut/ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Sena İlhan/Açık Öğretim Lisesi-Denizli, İngilizce Doğa Erdemir/ Kadıköy Anadolu Lisesi-İstanbul, Rusça Ela Demirel/Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi-İstanbul."

KADIN ADAYLARIN ERKEK ADAYLARA GÖRE SINAVA KATILIM ORANLARI DAHA YÜKSEK

Ersoy, TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adayın 2 milyon 255 bin 76'sının sınava katıldığını, 170 bin 551 adayın ise sınava girmediğini bildirdi.

AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113'ünün sınava katıldığını aktaran Ersoy, YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan da 143 bin 270'inin sınava katıldığını, 60 bin 370 adayın bu oturuma girmediği bilgisini paylaştı.

TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 91,48'inin, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 94,21'inin, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,09'unun, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,33'ünün sınava katıldığını bildiren Ersoy, YDT'de ise erkeklerde yüzde 63,81, kadın adayların ise yüzde 74,99'unun oturuma katıldığının altını çizerek, tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranlarının daha yüksek olduğunu kaydetti.

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