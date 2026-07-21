Hırvatistan'ın Vis Adası'ndaki Vis Takımadaları Jeoparkı, yürütme direktörü pozisyonu için aylık 3 bin 600 euro maaş ve 400 euro konut desteğiyle, toplamda yaklaşık 4 bin euro (215.768,00 TL) gelir sunan personel alımı yapacağını duyurdu. Dört yıllık sözleşmeyle istihdam edilecek aday, UNESCO Küresel Jeopark Ağı'nda yer alan bölgenin gelişimine yönelik projelere liderlik edecek.

Hırvatistan'ın Vis Adası'ndaki Komiža kasabasında faaliyet gösteren Vis Takımadaları Jeoparkı, yürütme direktörü pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, göreve seçilecek kişi dört yıllık iş sözleşmesi imzalayacak. Sözleşmenin ilk altı ayının ise deneme süresi olacağı belirtildi.

PEKİ, YÜRÜTME DİREKTÖRÜNÜN GÖREVİ NE OLACAK?

UNESCO ile birlikte Küresel Jeopark Ağı'nda yer alan Vis Takımadaları'nın gelişimine yönelik çalışmaları koordine edecek yürütme direktörü; kurum projelerini üstlenecek ve yönetecek, ekibin koordinasyonunu sağlayacak, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

İlanın açıklamasına göre pozisyon için aylık brüt 3 bin 600 euro maaş ödenecek. Ayrıca çalışanlara, konaklama giderlerini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla aylık 400 euro konut desteği sağlanacak.

İlana göre adaylardan yalnızca idari görevleri yerine getirmeleri beklenmiyor. Aynı zamanda kurumun ve bölgenin gelişimine katkı sağlayabilecek deneyim ve vizyona sahip olmaları da isteniyor.

İdari açıdan adaylarda aranan özellikler arasında, jeoparkın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik projeler geliştirebilme, yeni finansman kaynakları oluşturabilme ve kurumun uluslararası görünürlüğünü artıracak çalışmalara liderlik edebilme öne çıkıyor. İletişim becerilerinin de güçlü olması beklentiler arasında yer alıyor.

216 bin lira maaş imkanıyla iş fırsatı! Son başvuru tarihi 22 temmuz

BAŞVURULAR 22 TEMMUZ'DA SON

Başvuruların 22 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar kabul edileceği belirtilirken, çalışma yerinin Vis Adası'ndaki Komiža kasabası olacağı ifade edildi. Bu durum adaylar için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi'ndeki Vis Adası'nda yer alan Komiža kasabası; tarihi taş evleri, turkuaz koyları ve sakin atmosferiyle son yıllarda Avrupa'nın yükselen tatil rotaları arasında öne çıkıyor.

Doğal güzellikleri ile geleneksel Akdeniz yaşamını bir arada sunan kasaba, kalabalık turizm merkezlerinden uzak bir tatil arayan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Burada çalışacak kişiler, bir yandan da kendilerini tatil havasında hissedebilecek.

216 bin lira maaş imkanıyla iş fırsatı! Son başvuru tarihi 22 temmuz

TEKNİK PERSONEL ALIMI İÇİN AYRI BİR İLAN YAYIMLANDI

Öte yandan, Vis Adası'nda faaliyet gösteren Komiža Denizcilik Merkezi de teknik personel alımı için ayrı bir ilan yayımladı. Ancak bu ilanda sunulan şartlar, diğer ilana kıyasla daha düşük seviyede.

Buna göre teknik personel pozisyonu için aylık 2 bin 100 euro maaş teklif ediliyor. Adayların temel mesleki yeterliliğe, en az bir yıllık iş deneyimine ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olması bekleniyor. Başvuru şartları arasında görevi yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması ve adli sicil kaydının temiz olması da yer alıyor.

216 bin lira maaş imkanıyla iş fırsatı! Son başvuru tarihi 22 temmuz

Yüksek maaş ve konut desteği sunan ilanların, Adriyatik kıyısında çalışmak isteyen adayların ilgisini çektiği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası