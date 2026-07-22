Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in seçim kampanyasındaki kirli finansman çarkını ifşa eden gizli operasyonun arkasından İsrailli özel istihbarat şirketi Black Cube çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in 2023 seçim kampanyasındaki karanlık finansman çarklarını ve yasa dışı bağış iddialarını ifşa eden gizli çekimlerin arkasından İsrailli özel istihbarat devi Black Cube çıktı.

Rum siyasetini sarsan skaladalda şirket, Rum yargısıyla masaya oturarak kurgulanmamış 26 saatlik ham ses ve görüntü kaydını doğrudan savcılığa teslim etti.

YASA DIŞI FİNANSMAN İDDİALARI

İnternete sızdırılan görüntülerde eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Hristodulidis’in seçim harcamalarında 1 milyon euroluk yasal sınırı aşabilmek için kayıt dışı nakit kullandığını beyan ettiği duyuldu. İddialara göre gerekli nakit akışını sağlamak ve fonları bağış adı altında toplamak üzere Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus devreye sokuldu.

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İSRAİLLİ ŞİRKET YARGIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Soruşturmanın seyrini değiştiren kritik gelişme, gizli kamera operasyonunun arkasında yer alan İsrailli özel istihbarat şirketi Black Cube’un Rum makamlarıyla temasa geçmesi oldu.

Şirket, soruşturmaya destek vermeyi kabul ederek 8 dakikalık kamuoyuna yansıyan videonun yanı sıra toplam 26 saatlik ham ses ve görüntü kaydını da Rum Başsavcılığı’na sundu. Süreç kapsamında üst düzey bir Black Cube yöneticisi ve iki çalışan adaya giderek polis müfettişlerine resmi ifade verdi.

GİZEMLİ MÜŞTERİ GİZLİLİĞİNİ KORUYOR

Başsavcılık, soruşturmaya katkı sunmaları karşılığında bazı Black Cube personeline cezai dokunulmazlık tanırken, şirket yönetimi operasyonun arkasındaki "müşterinin" kimliğini açıklamayı reddetti. Şirket avukatı, operasyonun GKRY’ye yönelik bir "hibrit saldırı" olduğu tezlerini dayanaksız olarak niteledi ve müşterilerinin herhangi bir devlet ya da hükümet olmadığını öne sürdü.

Soruşturmayı yürüten bağımsız müfettişin görev süresi ise finansörün belirlenebilmesi amacıyla 31 Aralık 2026’ya kadar uzatıldı.

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