Samsunspor'la kiralık sözleşmesi sona erince bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönen İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oluyor. 28 yaşındaki kaleci, Süper Lig ekibine imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği İrfan Can Eğribayat'ın, kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE GİDİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, 28 yaşındaki kalecinin sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Taraftar arasında artık son detayların konuşulduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son senesine giren İrfan Can Eğribayat'ın güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

"FENERBAHÇE'NİN CEVABINI BEKLİYORUZ"

Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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