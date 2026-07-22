Anadolu Ajansı • Keşap
Giresun'da feci kaza: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Giresun'un Keşap ilçesinde Muaz A. (28) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Düzköy mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki yolculardan Kader A. (37) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralılardan M.M.A. (1), M.İ.A. (5) ve T.A. (45) kentteki hastanelere kaldırıldı.
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