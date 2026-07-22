Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, Kadıköy'de 1-0 kazandıkları Gornik Zabrze maçının devre arasında yerini Levent Mercan'a bıraktı. Hollandalı savunma oyunsunun sakatlık durumu belli odu.

Sarı-lacivertli forma altında ilk resmi maçına Chobani Stadyumu'nda çıkan Nathan Ake, Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turundaki Gornik Zabrze sınavının devre arasında oyundan alındı.

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A Spor'da yer alan habere göre; kasığında ağrı hissedip tedbir amaçlı kenara gelen Hollandalı savunma oyuncusunun herhangi bir problemi bulunmuyor. 31 yaşındaki futbolcu, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'daki rövanşta takımla olacak.

Nathan Ake - Yvan Ikia Dimi

"TEKRAR AĞRI HİSSETTİ, RİSKE ETMEDİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kasığına hafif bir terapi yapıldı hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik, o yüzden oyundan çıkardık" demişti.

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