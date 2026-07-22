Oğuz Gıda’nın köklü markası Sarıyer Kola, Antalyaspor ile resmî içecek sponsorluğu anlaşmasına imza attı. İş birliği kapsamında kulübe doğrudan sponsorluk desteği sağlanırken, Antalyaspor’a özel geliştirilen koleksiyon ürünlerinin satışından da kulübe gelir payı aktarılacak.

Türkiye’nin %100 yerli sermayeli içecek üreticilerinden Oğuz Gıda, Türk sporuna yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin güçlü markalarından Sarıyer Kola, Türk futbolunun köklü temsilcilerinden Antalyaspor’un resmî içecek sponsoru oldu.

Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmî içecek sponsoru oldu

Anlaşma kapsamında Sarıyer Kola tarafından Antalyaspor’a doğrudan sponsorluk katkısı sağlanacak. Bunun yanı sıra kulübün kırmızı-beyaz renklerinden ve güçlü marka kimliğinden ilham alınarak hazırlanan Antalyaspor logolu özel koleksiyon ürünleri de satışa sunulacak. Bu ürünlerin satışından elde edilecek gelirin belirli bir bölümü Antalyaspor’a aktarılacak.

Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmî içecek sponsoru oldu

Bu iş birliğiyle Sarıyer Kola, Türk futbolunun gelişimine ve spor kültürünün güçlenmesine verdiği desteği sürdürürken Antalyaspor’un sportif ve kurumsal hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmî içecek sponsoru oldu

Sarıyer Kola, Antalyaspor’un resmî içecek sponsoru oldu

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