CHP'de Özgür Özel ve Özel'e yakın Parti Meclisi üyelerinin istifası sonrası Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı, "İstifalar karşısında bu yoldan bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız." dedi.

CHP’deki ‘mutlak butlan’ kararı sonrası kriz sürerken Özgür Özel ve beraberindeki Parti Meclisi üyeleri, Parti Meclisi’nden istifa etme kararı aldı. Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti. CHP Tüzüğü’ne göre Parti Meclisi’nin üye sayısının 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu.

Yaşanan istifalar sonrası CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan açıklama geldi.

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"İSTİFALARLA KURULTAYA GİDİLMESİ KONUSU HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Sarı, "İstifalar karşısında Parti Meclisi'nin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"KURULTAY İÇİN TAKVİM ÇALIŞMASI KARARLAŞTIRILDI"

Müslim Sarı, "Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız." dedi.

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