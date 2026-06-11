Özgür Özel ve beraberindeki Parti Meclisi üyeleri, Parti Meclisi’nden istifa etme kararı aldı. Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti.

Mutlak buldan' kararı sonrasında parti içinde tansiyonun yükseldiği CHP'de flaş bir gelişme daha yaşandı. TGRT Haber'de yer alan habere göre, Özgür Özel ve beraberindeki Parti Meclisi üyeleri, Parti Meclisi’nden istifa etme kararı aldı. Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti.

CHP tüzüğüne göre Parti Meclisi'nde üye sayısının 40 altına düşmesi halinde, 45 gün içinde olağanüstü kurultatın toplanması gerekiyor.

NELER OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı "mutlak butlan" (kesin geçersizlik) gerekçesiyle iptal etti.

Mahkeme kararıyla Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) organları tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Kurultay öncesindeki yasal durumun geçerli sayılmasıyla, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemin parti kurulları tedbiren görevi yeniden getirildi.

Özgür Özel yönetimi, parti içi seçimlerde nihai yetkinin Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) olduğunu belirterek karara itiraz etti.

YSK, adli yargı mercilerinin verdiği esasa ilişkin kararları denetleme yetkisinin bulunmadığını açıklayarak partinin itirazını reddetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, karara saygı duyulması gerektiğini ve Yargıtay nezdinde temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere partideki pek çok isim krizin çözümü için 1-2 ay içinde yeniden acil bir olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu.

Kararın ardından yaşanan iç gerilimlerin bir sonucu olarak CHP, Haziran 2026'da Özgür Özel'e yakın 9 ismi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

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