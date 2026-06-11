CHP içindeki yönetim krizi sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirebileceği iddia edildi.

CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan yönetim krizi, her geçen gün başka bir boyuta taşınıyor. Bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor.

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Bu toplantıda Özel ve yanındakilerle, Kılıçdaroğlu cephesi ilk kez yüzleşecek. Aynı salonda bulunacak taraflardan Özel’in gündemi kurultay, Kılıçdaroğlu’nun ise ihraçlar olacak.

ÖZEL'İN YERİNE ÖZTRAK!

Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin Meclis grubunda önemli değişiklikler yaşanabileceğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği için Iğdır Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp veya Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel gibi isimleri düşündüğü öğrenildi.

CHP liderinin, Özgür Özel yerine grup başkanı olarak da eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak görevlendirilebileceği iddia edildi.

Faik Öztrak

Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun göndereceği resmi yazıların TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından işleme alınmasının zorunlu olduğu ve kabul edilmesi halinde de CHP grup yönetiminin doğrudan Kılıçdaroğlu'nun denetimine geçeceği öngörülüyor.

İHRACI İSTENEN İSİMLER

Dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti MYK'sında 9 vekilin partiden ihracı istenmişti. Bu isimler şöyle açıklanmıştı:

- Ensar Aytekin

- Ali Mahir Başarır

- Gökhan Günaydın

- Özgür Karabat

- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Umut Akdoğan

- Veli Ağbaba

- Turan Taşkın Özer

- Burhanettin Bulut

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