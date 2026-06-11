Kılıçdaroğlu kararını verdi! Özgür Özel'in yerine o ismi getirecek
CHP içindeki yönetim krizi sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirebileceği iddia edildi.
- Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi ilk kez yüzleşecek.
- Özgür Özel'in gündemi kurultay, Kılıçdaroğlu'nun gündemi ise ihraçlar olacak.
- Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Meclis grubunda değişiklikler olabileceğini iddia etti.
- Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkanvekilliği için Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp veya Mustafa Adıgüzel gibi isimleri düşündüğü öğrenildi.
- Özgür Özel yerine Faik Öztrak'ın grup başkanı olarak görevlendirilebileceği iddia edildi.
- Dünkü MYK toplantısında 9 vekilin partiden ihracı istendi.
CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan yönetim krizi, her geçen gün başka bir boyuta taşınıyor. Bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor.
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Bu toplantıda Özel ve yanındakilerle, Kılıçdaroğlu cephesi ilk kez yüzleşecek. Aynı salonda bulunacak taraflardan Özel’in gündemi kurultay, Kılıçdaroğlu’nun ise ihraçlar olacak.
ÖZEL'İN YERİNE ÖZTRAK!
Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin Meclis grubunda önemli değişiklikler yaşanabileceğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği için Iğdır Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp veya Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel gibi isimleri düşündüğü öğrenildi.
CHP liderinin, Özgür Özel yerine grup başkanı olarak da eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak görevlendirilebileceği iddia edildi.
Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun göndereceği resmi yazıların TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından işleme alınmasının zorunlu olduğu ve kabul edilmesi halinde de CHP grup yönetiminin doğrudan Kılıçdaroğlu'nun denetimine geçeceği öngörülüyor.
İHRACI İSTENEN İSİMLER
Dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti MYK'sında 9 vekilin partiden ihracı istenmişti. Bu isimler şöyle açıklanmıştı:
- Ensar Aytekin
- Ali Mahir Başarır
- Gökhan Günaydın
- Özgür Karabat
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Umut Akdoğan
- Veli Ağbaba
- Turan Taşkın Özer
- Burhanettin Bulut