77 yaşındaki ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da yaklaşık 15 yıldır bir misafirhanede yaşadığını açıkladı. Bu kararı kendi isteğiyle aldığını belirten usta oyuncu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" dedi.

"İkinci Bahar" dizisindeki Kebapçı Vakkas ve "Hayat Bilgisi"ndeki Müdür Amil karakteriyle hafızalara kazınan Tarık Papuççuoğlu, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu. "Pazar Gezmesi" programına konuk olan Papuççuoğlu, Bodrum'da bir misafirhanede yaşamayı tercih ettiğini ve bu kararı tamamen kendi isteğiyle aldığını söyledi.

Tarık Papuççuoğlunun 15 yıldır tek göz odada kaldığı ortaya çıktı! Nedenini Yük olmak istemiyorum diyerek anlattı

KALDIĞI ODAYI İLK KEZ GÖSTERDİ

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu, programda kaldığı tek göz odayı da ilk kez gösterdi. 77 yaşındaki Papuççuoğlu, televizyon izlemek istediğinde odası yerine misafirhanenin ortak kullanım alanını tercih ettiğini ifade etti.

“ÇOCUKLARIMA YÜK OLMAK İSTEMEDİM”

Bu kararı kendi isteğiyle ve hayatını kolaylaştırmak için aldığını belirten usta oyuncu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" dedi.

Tarık Papuççuoğlunun 15 yıldır tek göz odada kaldığı ortaya çıktı! Nedenini Yük olmak istemiyorum diyerek anlattı

Usta oyuncu, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"Gayrimenkullerimi çocuklarıma dağıttım, oturdum düşündüm. Çalışmaya devam ederken huzurevine yerleşmeyi düşündüm. Ben böyle düşünürken arkadaşım bana bu sistemi anlattı. Şirketle anlaşma yapıyorsanız bütün masraflarınızı üstleniyor. Ajansımla böyle bir sözleşme yaptım. Gelen işlerden elde edilen geliri onlar alıyor, karşılığında bana her türlü hayat konforunu sağlıyorlar. Buraya karar verdik. Burası bir misafirhane. Yaklaşık 15 senedir burada yaşıyorum. Çok memnunum. Huzurevinin mecburiyeti yok."

TAKİPÇİLERİNDEN MESAJ YAĞIYOR

Tarık Papuççuoğlu'nun açıklamaları sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sanatçının çocuklarına yük olmamak için aldığı bu karar, birçok kişi tarafından takdirle karşılanırken, sevenlerinden de destek mesajları aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası