Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Paylaşımında 'Hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik.' ifadelerine yer veren Ilıcalı'ya takipçilerinden başsağlığı mesajları yağdı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, teyzesinin hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ilıcalı, çok sevdiği Hülya teyzesinin hayatını kaybettiğini açıklarken, paylaşımında duygu dolu ifadelere yer verdi.

Acun Ilıcalının acı günü! Yerin hiçbir zaman dolmayacak diyerek duyurdu

"YERİN HİÇBİR ZAMAN DOLMAYACAK"

Teyzesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, mesajında teyzesini "hayatında gördüğü en pozitif insan" olarak tanımladı.

Paylaşımında, "Canım teyzem, hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. En güler yüzlü, en iyi niyetli, en pozitif Hülya teyzeciğim mekânın cennet olsun. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Sen örnek bir anne, örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim ile takipçileri, başsağlığı dileklerini ileterek ünlü televizyoncunun acısını paylaştı. Paylaşımın altına "Allah rahmet eylesin", "Mekânı cennet olsun" ve "Başınız sağ olsun" mesajları bırakıldı.

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