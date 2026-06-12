Bakırköy'de Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu. Meydana gelen kazada Amanturdyyev ile arkasındaki yolcu Babamyrat Annamyradov hayatını kaybetti.

Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev (41) idaresindeki motosiklet, D-100 kara yolu Topkapı istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu.

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Kazada, sürücü Amanturdyyev ile motosikletteki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyradov (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Amanturdyyev olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Annamyradov ise ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle elektrik direğinde hasar oluştuğu da görüldü.

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