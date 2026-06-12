Anadolu Ajansı
Bakırköy'de motosiklet elektrik direğine çarptı! 2 kişi öldü
Bakırköy'de Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu. Meydana gelen kazada Amanturdyyev ile arkasındaki yolcu Babamyrat Annamyradov hayatını kaybetti.
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Türkmenistan uyruklu iki kişinin karıştığı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
- Kazada, Türkmenistan uyruklu sürücü Shanur Amanturdyyev (41) ile motosikletteki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyradov (39) ağır yaralandı.
- Sürücü Amanturdyyev olay yerinde vefat etti.
- Ağır yaralanan Annamyradov ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- Kaza, D-100 kara yolu Topkapı istikametinde meydana geldi.
- Motosikletin refüjdeki elektrik direğine çarpıp savrulduğu belirtildi.
- Kazada elektrik direğinde hasar oluştuğu görüldü.
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Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev (41) idaresindeki motosiklet, D-100 kara yolu Topkapı istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, sürücü Amanturdyyev ile motosikletteki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyradov (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Amanturdyyev olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Annamyradov ise ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle elektrik direğinde hasar oluştuğu da görüldü.
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