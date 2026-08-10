Lösemi tedavisi gördüğü Almanya’da 59 yaşında hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Cansever’in cenaze programı belli oldu. Cansever, 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde düzenlenecek törenin ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Arabesk müzik sanatçısı Cansever, bir süredir tedavi gördüğü Almanya’daki hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Cansever’in cenaze töreninin tarihi belli oldu.

Cansever’in cenaze programı belli oldu! Memleketinde toprağa verilecek

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı, 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Cansever’in cenaze programı belli oldu! Memleketinde toprağa verilecek

Cansever’in Veles’te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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