Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Cansever’in cenaze programı belli oldu! Memleketinde toprağa verilecek

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cansever’in cenaze programı belli oldu! Memleketinde toprağa verilecek

Lösemi tedavisi gördüğü Almanya’da 59 yaşında hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Cansever’in cenaze programı belli oldu. Cansever, 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde düzenlenecek törenin ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Arabesk müzik sanatçısı Cansever, bir süredir tedavi gördüğü Almanya’daki hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Cansever’in cenaze töreninin tarihi belli oldu.

Cansever’in cenaze programı belli oldu! Memleketinde toprağa verilecek
Başlık ResmiCansever’in cenaze programı belli oldu! Memleketinde toprağa verilecek
ÖNERİLEN HABERLER
Lösemiyle mücadele eden Cansever’den son paylaşım! Mesajı yürek burktu
MAGAZİN

Lösemiyle mücadele eden Cansever’den son paylaşım! Mesajı yürek burktu

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı, 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Cansever’in cenaze programı belli oldu! Memleketinde toprağa verilecek
Başlık ResmiCansever’in cenaze programı belli oldu! Memleketinde toprağa verilecek

Cansever’in Veles’te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cape Town'da dehşet! 3 ayrı saldırıda 11 kişi öldü
Cape Town'da dehşet! 3 ayrı saldırıda 11 kişi öldü
Kaydet
NBA efsanesi Don Nelson hayatını kaybetti
NBA efsanesi Don Nelson hayatını kaybetti
Kaydet
Altın madeninde göçük faciası! 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Altın madeninde göçük faciası! 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.