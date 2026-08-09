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Plajlarda yeni dönem! Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak, işgal bitecek

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Plajlarda yeni dönem! Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak, işgal bitecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik işlemlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimlerine de yetki verildi. Düzenlemeyle plajlarda duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunulmasının yanı sıra kıyıların ortak kullanımına ilişkin düzenlemeler de hayata geçirilecek.

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce 'Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. 33335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra, Bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı.

Plajlarda yeni dönem! Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak, işgal bitecek
Başlık ResmiPlajlarda yeni dönem! Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak, işgal bitecek

Bakanlığın merkez teşkilatına, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.

İŞGALE GEÇİT VERİLMEYECEK

Yapılan düzenleme ile kıyıların Anayasa'da yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı.

Plajlarda yeni dönem! Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak, işgal bitecek
Başlık ResmiPlajlarda yeni dönem! Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak, işgal bitecek

AMAÇ DIŞI KULLANIM ÖNLENECEK, VATANDAŞIN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Bakanlık gözetimde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari üniteler ile duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.

Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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