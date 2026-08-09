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Yaşam

Plakasız motosikletle polisten kaçtı! Düşürdüğü telefon kimliğini ele verdi

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Plakasız motosikletle polisten kaçtı! Düşürdüğü telefon kimliğini ele verdi

Eskişehir’de plakasız motosikletiyle polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken cep telefonunu düşürdü. Telefon üzerinden kimliği ve ehliyetsiz olduğu belirlenen B.A.’ya farklı ihlallerden toplam 88 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Bağlık Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Sürücünün "Dur" ihtara uymayıp kaçması üzerine ekipler motosikleti kovalama başlattı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KAÇTI

Yakalanacağını anlayınca motosikleti sokak üzerinde bırakıp yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheli, bu sırada cep telefonunu yere düşürdü.

88 BİN 500 TL CEZA

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, düşürülen cep telefonundan kaçan şahsın B.A. olduğunu ve ehliyetsiz bulunduğunu tespit etti. Şüpheliye farklı maddelerden toplam 88 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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