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Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı

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Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı
Fotoğraf Başlığı Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir?

2026-2027 sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdüren Manchester City ile Atletico Madrid, yeni sezon öncesindeki önemli karşılaşmalardan birinde sahaya çıkacak. Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir merak edilirken karşılaşmaya geri sayım başladı. İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City ile İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid, hazırlık maçında karşı karşıya gelerek sezon öncesi son durumlarını test edecek.

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Yeni sezon öncesinde kadrolarındaki son hazırlıkları yapan Manchester City ve Atletico Madrid futbolseverlerin gndeminde. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Manchester City - Atletico Madrid maçının başlama saatini ve Türkiye'de hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir?

Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı
Başlık ResmiManchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı

MANCHESTER CİTY-ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Manchester City-Atletico Madrid hazırlık maçının Türkiye'de resmi televizyon yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma bu nedenle ülkemizden izlenemeyecek.

Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı
Başlık ResmiManchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? Hazırlık maçı için geri sayım başladı

MANCHESTER CİTY-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Atletico Madrid arasındaki hazırlık karşılaşması 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. İki Avrupa devini karşı karşıya getirecek mücadele Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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