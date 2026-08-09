Araç koltuğundaki logo kabusu yaşattı! Lüks otomobil devine ‘yanık’ davası

Mercedes-AMG marka araç koltuklarında yer alan metal logonun güneşte aşırı ısınarak iki sürücüde ikinci derece yanıklara neden olduğu iddia edildi. Davacılar, tasarım hatası nedeniyle oluşan yaralanmalar için otomobil devi Mercedes'e dava açtı.

Mercedes-AMG marka iki aracın sürücüsü, araç koltuğunda bulunan kabartmalı metal AMG logosu nedeniyle yanık yaşadıklarını iddia ederek Mercedes'e dava açtı. Kaliforniya'da açılan davada, metal logonun güneş altında çok fazla ısındığı ve cilde temas ettiğinde ciddi yanıklara yol açtığı öne sürüldü.

TASARIM HATASI OLDUĞU İDDİASI

Davacılar Gabriel Lahijani ve Karendeep Bath, bazı Mercedes-AMG modellerinin ön koltuklarında tasarım hatası bulunduğunu savundu. Dava dilekçesinde, koltuktaki kabartmalı metal logonun sürücünün sırtına, boynuna veya omzuna temas edebileceği belirtildi.

Kaynak: Sky News

Los Angeles'ta yaşayan Lahijani'nin 2026 model Mercedes-AMG E-Class marka bir aracı yetkili bayiden kiraladığı aktarıldı. Lahijani, 31 Mayıs'ta araca yalnızca atletle bindiğini ve kısa süre sonra sırtında yanıklar oluştuğunu söyledi.

Lahijani, bir dermatoloğun yaralarını birinci ve ikinci derece yanık olarak değerlendirdiğini belirtti. Doktor kayıtlarında yanığın, AMG logosunun bulunduğu bölgeyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Davada, aynı modelleri kullanan başka kişilerin de benzer şekilde yaralanmış olabileceği iddia edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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