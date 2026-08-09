Volkswagen Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı: Tüm modellere zam geldi

Volkswagen, Ağustos 2026 fiyat listesini açıkladı. Temmuz ayında fiyatlarını sabit tutan marka, yeni ayla birlikte 2026 model araçlarının tamamında zam yaptı. Giriş seviyesinde T-Cross 2 milyon 343 bin TL'ye, Golf 2 milyon 326 bin TL'ye, Tiguan ise 3 milyon 504 bin TL'ye yükseldi. Yalnızca 2025 model olarak satışta olan elektrikli ID.4, ID.7 ve Touareg'in fiyatları değişmedi.

Volkswagen’in Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Alman otomobil devi, yeni ayla birlikte 2026 model araçlarının fiyatlarında artışa gitti. T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat'ın başlangıç fiyatları yükseldi. Sadece 2025 model olarak satılan ID.4, ID.7 ve Touareg'in fiyatları sabit kaldı.

Yeni listeyle birlikte T-Cross'un başlangıç fiyatı 2 milyon 343 bin TL'ye, Golf'ün 2 milyon 326 bin TL'ye, T-Roc'un 2 milyon 838 bin TL'ye ve Tiguan'ın 3 milyon 504 bin TL'ye yükseldi.

Golf

İşte Volkswagen'in Ağustos 2026 güncel fiyat listesi...

T-Roc

VOLKSWAGEN MODELLERİNE AĞUSTOS ZAMMI

Volkswagen'in başlangıç fiyatları karşılaştırıldığında 2026 model araçlarda yaklaşık yüzde 3'lük artış dikkat çekti. Golf R'ın başlangıç fiyatı 7 milyon 262 bin TL'ye ulaşırken, Passat'ın giriş versiyonu 3 milyon 708 bin TL oldu.

Model Haziran fiyatı Temmuz fiyatı Ağustos fiyatı VW T-Cross 2.275.000 TL 2.275.000 TL 2.343.000 TL VW Taigo 2.165.000 TL 2.165.000 TL 2.230.000 TL VW Golf 2.258.000 TL 2.258.000 TL 2.326.000 TL VW Golf GTI 5.609.000 TL 5.609.000 TL 5.777.000 TL VW Golf R 7.051.000 TL 7.051.000 TL 7.262.000 TL VW Yeni T-Roc 2.755.000 TL 2.755.000 TL 2.838.000 TL VW Tiguan 3.402.000 TL 3.402.000 TL 3.504.000 TL VW Tayron 3.667.000 TL 3.667.000 TL 3.776.000 TL VW ID.4 3.126.150 TL 3.126.150 TL 3.126.150 TL VW Passat 3.600.000 TL 3.600.000 TL 3.708.000 TL VW ID.7 4.415.150 TL 4.415.150 TL 4.415.150 TL VW Touareg 10.717.150 TL 10.717.150 TL 10.717.150 TL

ID.4, ID.7 VE TOUAREG'DE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Markanın 2025 model yılıyla satışta bulunan ID.4, ID.7 ve Touareg modellerinde ise fiyat değişikliğine gidilmedi. ID.4'ün başlangıç fiyatı 3 milyon 126 bin 150 TL, ID.7'nin 4 milyon 415 bin 150 TL, Touareg'in ise 10 milyon 717 bin 150 TL seviyesinde kaldı.

T-Cross

İşte model ve versiyonlara göre Volkswagen Ağustos 2026 fiyatları:

VOLKSWAGEN T-CROSS 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life 2.343.000 TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life 2.764.000 TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2.927.000 TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 3.039.000 TL

Taigo

VOLKSWAGEN TAIGO 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2.230.000 TL Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 2.674.000 TL Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 3.015.000 TL Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 3.144.000 TL Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 3.207.000 TL Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 3.431.000 TL

Golf

VOLKSWAGEN GOLF 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 2.326.000 TL Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 2.914.000 TL Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 3.287.000 TL Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 3.495.000 TL Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 3.727.000 TL Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI 5.777.000 TL Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R 7.262.000 TL

VOLKSWAGEN T-ROC 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2.838.000 TL Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style 3.411.000 TL Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 3.523.000 TL

VOLKSWAGEN TIGUAN 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 3.504.000 TL Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 4.505.000 TL Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 4.806.000 TL Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 6.441.000 TL Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 6.815.000 TL

Tayron

VOLKSWAGEN TAYRON 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 3.776.000 TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life 4.082.000 TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 4.829.000 TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance 4.938.000 TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 5.153.000 TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line 5.257.000 TL

VOLKSWAGEN ID.4 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure – 2025 MY 3.126.150 TL

VOLKSWAGEN ID.7 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S – 2025 MY 4.415.150 TL

VOLKSWAGEN TOUAREG 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Elegance – 2025 MY 10.717.150 TL Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION R-Line – 2025 MY 11.263.150 TL

VOLKSWAGEN PASSAT 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Fiyat Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 3.708.000 TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 4.431.000 TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 4.918.000 TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 5.054.000 TL Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 7.419.000 TL Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line 7.461.000 TL Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 7.596.000 TL

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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