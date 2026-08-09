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T-Otomobil

Volkswagen Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı: Tüm modellere zam geldi

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Volkswagen Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı: Tüm modellere zam geldi
Fotoğraf Başlığı Volkswagen Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı: Tüm modellere zam geldi

Volkswagen, Ağustos 2026 fiyat listesini açıkladı. Temmuz ayında fiyatlarını sabit tutan marka, yeni ayla birlikte 2026 model araçlarının tamamında zam yaptı. Giriş seviyesinde T-Cross 2 milyon 343 bin TL'ye, Golf 2 milyon 326 bin TL'ye, Tiguan ise 3 milyon 504 bin TL'ye yükseldi. Yalnızca 2025 model olarak satışta olan elektrikli ID.4, ID.7 ve Touareg'in fiyatları değişmedi.

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Volkswagen’in Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Alman otomobil devi, yeni ayla birlikte 2026 model araçlarının fiyatlarında artışa gitti. T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat'ın başlangıç fiyatları yükseldi. Sadece 2025 model olarak satılan ID.4, ID.7 ve Touareg'in fiyatları sabit kaldı.

Yeni listeyle birlikte T-Cross'un başlangıç fiyatı 2 milyon 343 bin TL'ye, Golf'ün 2 milyon 326 bin TL'ye, T-Roc'un 2 milyon 838 bin TL'ye ve Tiguan'ın 3 milyon 504 bin TL'ye yükseldi.

Golf
Başlık ResmiGolf

İşte Volkswagen'in Ağustos 2026 güncel fiyat listesi...

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T-Roc
Başlık ResmiT-Roc

VOLKSWAGEN MODELLERİNE AĞUSTOS ZAMMI

Volkswagen'in başlangıç fiyatları karşılaştırıldığında 2026 model araçlarda yaklaşık yüzde 3'lük artış dikkat çekti. Golf R'ın başlangıç fiyatı 7 milyon 262 bin TL'ye ulaşırken, Passat'ın giriş versiyonu 3 milyon 708 bin TL oldu.

ModelHaziran fiyatıTemmuz fiyatıAğustos fiyatı
VW T-Cross2.275.000 TL2.275.000 TL2.343.000 TL
VW Taigo2.165.000 TL2.165.000 TL2.230.000 TL
VW Golf2.258.000 TL2.258.000 TL2.326.000 TL
VW Golf GTI5.609.000 TL5.609.000 TL5.777.000 TL
VW Golf R7.051.000 TL7.051.000 TL7.262.000 TL
VW Yeni T-Roc2.755.000 TL2.755.000 TL2.838.000 TL
VW Tiguan3.402.000 TL3.402.000 TL3.504.000 TL
VW Tayron3.667.000 TL3.667.000 TL3.776.000 TL
VW ID.43.126.150 TL3.126.150 TL3.126.150 TL
VW Passat3.600.000 TL3.600.000 TL3.708.000 TL
VW ID.74.415.150 TL4.415.150 TL4.415.150 TL
VW Touareg10.717.150 TL10.717.150 TL10.717.150 TL

ID.4, ID.7 VE TOUAREG'DE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Markanın 2025 model yılıyla satışta bulunan ID.4, ID.7 ve Touareg modellerinde ise fiyat değişikliğine gidilmedi. ID.4'ün başlangıç fiyatı 3 milyon 126 bin 150 TL, ID.7'nin 4 milyon 415 bin 150 TL, Touareg'in ise 10 milyon 717 bin 150 TL seviyesinde kaldı.

T-Cross
Başlık ResmiT-Cross

İşte model ve versiyonlara göre Volkswagen Ağustos 2026 fiyatları:

VOLKSWAGEN T-CROSS 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life2.343.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life2.764.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style2.927.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line3.039.000 TL
Taigo
Başlık ResmiTaigo

VOLKSWAGEN TAIGO 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life2.230.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life2.674.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style3.015.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line3.144.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style3.207.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line3.431.000 TL
Golf
Başlık ResmiGolf

VOLKSWAGEN GOLF 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression2.326.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life2.914.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style3.287.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style3.495.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line3.727.000 TL
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI5.777.000 TL
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R7.262.000 TL

VOLKSWAGEN T-ROC 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life2.838.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style3.411.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line3.523.000 TL

VOLKSWAGEN TIGUAN 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life3.504.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance4.505.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line4.806.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance6.441.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line6.815.000 TL
Tayron
Başlık ResmiTayron

VOLKSWAGEN TAYRON 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life3.776.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life4.082.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance4.829.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance4.938.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line5.153.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line5.257.000 TL
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VOLKSWAGEN ID.4 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure – 2025 MY3.126.150 TL

VOLKSWAGEN ID.7 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S – 2025 MY4.415.150 TL
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VOLKSWAGEN TOUAREG 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Elegance – 2025 MY10.717.150 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION R-Line – 2025 MY11.263.150 TL
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VOLKSWAGEN PASSAT 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonFiyat
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression3.708.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business4.431.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance4.918.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line5.054.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance7.419.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line7.461.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line7.596.000 TL
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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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