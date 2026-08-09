Volkswagen Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı: Tüm modellere zam geldi

Volkswagen, Ağustos 2026 fiyat listesini açıkladı. Temmuz ayında fiyatlarını sabit tutan marka, yeni ayla birlikte 2026 model araçlarının tamamında zam yaptı. Giriş seviyesinde T-Cross 2 milyon 343 bin TL'ye, Golf 2 milyon 326 bin TL'ye, Tiguan ise 3 milyon 504 bin TL'ye yükseldi. Yalnızca 2025 model olarak satışta olan elektrikli ID.4, ID.7 ve Touareg'in fiyatları değişmedi.
Volkswagen’in Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Alman otomobil devi, yeni ayla birlikte 2026 model araçlarının fiyatlarında artışa gitti. T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat'ın başlangıç fiyatları yükseldi. Sadece 2025 model olarak satılan ID.4, ID.7 ve Touareg'in fiyatları sabit kaldı.
Yeni listeyle birlikte T-Cross'un başlangıç fiyatı 2 milyon 343 bin TL'ye, Golf'ün 2 milyon 326 bin TL'ye, T-Roc'un 2 milyon 838 bin TL'ye ve Tiguan'ın 3 milyon 504 bin TL'ye yükseldi.
İşte Volkswagen'in Ağustos 2026 güncel fiyat listesi...
Volkswagen'in başlangıç fiyatları karşılaştırıldığında 2026 model araçlarda yaklaşık yüzde 3'lük artış dikkat çekti. Golf R'ın başlangıç fiyatı 7 milyon 262 bin TL'ye ulaşırken, Passat'ın giriş versiyonu 3 milyon 708 bin TL oldu.
Model
Haziran fiyatı
Temmuz fiyatı
Ağustos fiyatı
VW T-Cross
2.275.000 TL
2.275.000 TL
2.343.000 TL
VW Taigo
2.165.000 TL
2.165.000 TL
2.230.000 TL
VW Golf
2.258.000 TL
2.258.000 TL
2.326.000 TL
VW Golf GTI
5.609.000 TL
5.609.000 TL
5.777.000 TL
VW Golf R
7.051.000 TL
7.051.000 TL
7.262.000 TL
VW Yeni T-Roc
2.755.000 TL
2.755.000 TL
2.838.000 TL
VW Tiguan
3.402.000 TL
3.402.000 TL
3.504.000 TL
VW Tayron
3.667.000 TL
3.667.000 TL
3.776.000 TL
VW ID.4
3.126.150 TL
3.126.150 TL
3.126.150 TL
VW Passat
3.600.000 TL
3.600.000 TL
3.708.000 TL
VW ID.7
4.415.150 TL
4.415.150 TL
4.415.150 TL
VW Touareg
10.717.150 TL
10.717.150 TL
10.717.150 TL
ID.4, ID.7 VE TOUAREG'DE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ
Markanın 2025 model yılıyla satışta bulunan ID.4, ID.7 ve Touareg modellerinde ise fiyat değişikliğine gidilmedi. ID.4'ün başlangıç fiyatı 3 milyon 126 bin 150 TL, ID.7'nin 4 milyon 415 bin 150 TL, Touareg'in ise 10 milyon 717 bin 150 TL seviyesinde kaldı.
İşte model ve versiyonlara göre Volkswagen Ağustos 2026 fiyatları:
VOLKSWAGEN T-CROSS 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ
Versiyon
Fiyat
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life
2.343.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life
2.764.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style
2.927.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line
3.039.000 TL
VOLKSWAGEN TAIGO 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ
Versiyon
Fiyat
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
2.230.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life
2.674.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style
3.015.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line
3.144.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style
3.207.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line
3.431.000 TL
VOLKSWAGEN GOLF 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ
Versiyon
Fiyat
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression
2.326.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life
2.914.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style
3.287.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style
3.495.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line
3.727.000 TL
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI
5.777.000 TL
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R
7.262.000 TL
VOLKSWAGEN T-ROC 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ
Versiyon
Fiyat
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life
2.838.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style
3.411.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line
3.523.000 TL
VOLKSWAGEN TIGUAN 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ
Versiyon
Fiyat
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life
3.504.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance
4.505.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line
4.806.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance
6.441.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line
6.815.000 TL
VOLKSWAGEN TAYRON 2026 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ
Versiyon
Fiyat
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life
3.776.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life
4.082.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance
4.829.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance
4.938.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line
5.153.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line