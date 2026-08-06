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T-Otomobil

Skoda Ağustos fiyatları belli oldu: Küçük zamlar devam ediyor

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Skoda Ağustos fiyatları belli oldu: Küçük zamlar devam ediyor

Skoda Ağustos ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Markanın elektrikli modelleri de dahil hemen hemen tüm modellerinde indirim kampanyası var. 50 bin TL’den 850 bin TL’ye varan indirim kampanyaları uyguluyor.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi.

Peki Skoda’da Ağustos ayı fiyatları nasıl? 2026 Ağustos listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

Skoda Ağustos fiyatları belli oldu: Küçük zamlar devam ediyor
Başlık ResmiSkoda Ağustos fiyatları belli oldu: Küçük zamlar devam ediyor

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

ModelHaziran kampanyalı fiyatıTemmuz kampanyalı fiyatıAğustos kampanyalı fiyatı
Skoda Fabia1.764.800 TL1.819.900 TL1.840.500 TL
Skoda Scala1.919.900 TL1.979.900 TL2.014.900 TL
Skoda Octavia2.734.900 TL2.734.900 TL2.346.900 TL
Skoda Superb3.774.900 TL3.774.900 TL3.774.900 TL
Skoda Kamiq1.864.200 TL1.864.200 TL1.864.200 TL
Skoda Karoq3.249.900 TL3.249.900 TL3.249.900 TL
Skoda Kodiaq3.705.500 TL3.705.500 TL4.049.900 TL
Skoda Elroq2.349.900 TL2.389.900 TL2.481.600 TL
Skoda Enyaq Coupe3.654.800 TL3.654.800 TL3.793.500 TL
Skoda Enyaq3.562.300 TL3.562.300 TL3.699.900 TL

800 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında marka birçok modelinde büyük indirim kampanyaları uyguluyor.

Fabia’da 340 bin TL’ye kadar, Scala modelinin en üst donanım seviyesi Monte Carlo’da 395 bin TL’ye yakın indirim uygulanıyor.

Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 388 bin TL’lik indirimin var.

Kamiq modelinin giriş seviyesinde 235 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 470 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.

Karoq modelinde ise 600 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta ise versiyonuna göre indirim miktarı 750 bin TL’yi buluyor.

Superb modelinde ise Sportline donanım seviyesi 884 bin TL’lik indirimle giriş seviyesi Premium versiyondan bile uyguna alınabiliyor.

Skoda Ağustos fiyatları belli oldu: Küçük zamlar devam ediyor
Başlık ResmiSkoda Ağustos fiyatları belli oldu: Küçük zamlar devam ediyor

GÜNCEL FİYATLAR

Skoda Fabia Ağustos ayı fiyatı

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.0 TSI 115 PS DSG1.969.9001.840.500-129.400
Monte Carlo1.5 TSI 150 PS DSG2.269.9002.192.200-77.700
Monte Carlo130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG2.729.9002.389.900-340.000

Skoda Scala Ağustos ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Elite1.0 TSI 115 PS DSG2.014.900--
Premium1.0 TSI 115 PS DSG2.264.900--
Premium1.5 TSI 150 PS DSG2.389.900--
Monte Carlo1.5 TSI 150 PS DSG2.709.9002.316.500-393.400

Skoda Octavia Ağustos ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Elite1.5 TSI mHEV 150 PS DSG2.734.9002.346.900-388.000
Premium1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.159.900--
Prestige1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.459.900--
Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.459.900--
RS2.0 TSI 265 PS DSG5.669.900--
Combi Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.559.900 -
Combi RS2.0 TSI 265 PS DSG5.769.900--
Skoda Ağustos fiyatları belli oldu: Küçük zamlar devam ediyor
Başlık ResmiSkoda Ağustos fiyatları belli oldu: Küçük zamlar devam ediyor

Skoda Superb Ağustos ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.774.900--
Prestige1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.649.9003.998.500-651.400
Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.649.9003.765.600-884.300
L&K Crystal1.5 TSI mHEV 150 PS DSG5.099.900--
L&K Crystal2.0 TDI 193 PS DSG 4x47.099.900--
L&K Crystal2.0 TSI 265 PS DSG 4x47.199.900--
Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.769.900--
Combi L&K Crystal1.5 TSI mHEV 150 PS DSG5.219.900--
Combi L&K Crystal2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x47.219.900--
Combi L&K Crystal2.0 TSI 265 PS DSG 4x47.319.900--

Skoda Kamiq Ağustos ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Elite1.0 TSI 115 PS DSG2.099.9001.864.200-235.700
Premium1.0 TSI 115 PS DSG2.519.9002.049.100-470.800
Premium1.5 TSI 150 PS DSG2.659.900--
Monte Carlo1.5 TSI 150 PS DSG2.829.9002.375.400-454.500

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Skoda Karoq Ağustos ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.5 TSI 150 PS DSG3.249.900--
Prestige1.5 TSI 150 PS DSG3.639.9003.035.900-604.000
Sportline1.5 TSI 150 PS DSG3.739.9003.356.200-383.700

Skoda Kodiaq Ağustos ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.049.900--
Prestige1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.749.9003.998.100-751.800
Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.899.900--
Prestige2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x46.749.900--
Sportline2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x46.999.900--
RS2.0 TSI 265 PS DSG 4x47.399.900--

Elektrikli Skoda Elroq ve Enyaq Ağustos ayı fiyat listesi (2026 model yılı)

Elektrikli ModelModel DetayıListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Yeni Skoda Elroq60 e-Prestige 204 PS3.199.9002.389.900-810.000
Yeni Skoda Enyaq60 e-Prestige 204 PS3.849.9003.562.300-287.600
Yeni Skoda Enyaq Coupe60 e-Sportline 204 PS3.949.9003.654.800-295.100
Yeni Skoda Enyaq Coupee-RS 340 PS 4x45.349.900--
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