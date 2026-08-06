Skoda Ağustos fiyatları belli oldu: Küçük zamlar devam ediyor
Skoda Ağustos ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Markanın elektrikli modelleri de dahil hemen hemen tüm modellerinde indirim kampanyası var. 50 bin TL’den 850 bin TL’ye varan indirim kampanyaları uyguluyor.
Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi.
Peki Skoda’da Ağustos ayı fiyatları nasıl? 2026 Ağustos listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?
İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…
|Model
|Haziran kampanyalı fiyatı
|Temmuz kampanyalı fiyatı
|Ağustos kampanyalı fiyatı
|Skoda Fabia
|1.764.800 TL
|1.819.900 TL
|1.840.500 TL
|Skoda Scala
|1.919.900 TL
|1.979.900 TL
|2.014.900 TL
|Skoda Octavia
|2.734.900 TL
|2.734.900 TL
|2.346.900 TL
|Skoda Superb
|3.774.900 TL
|3.774.900 TL
|3.774.900 TL
|Skoda Kamiq
|1.864.200 TL
|1.864.200 TL
|1.864.200 TL
|Skoda Karoq
|3.249.900 TL
|3.249.900 TL
|3.249.900 TL
|Skoda Kodiaq
|3.705.500 TL
|3.705.500 TL
|4.049.900 TL
|Skoda Elroq
|2.349.900 TL
|2.389.900 TL
|2.481.600 TL
|Skoda Enyaq Coupe
|3.654.800 TL
|3.654.800 TL
|3.793.500 TL
|Skoda Enyaq
|3.562.300 TL
|3.562.300 TL
|3.699.900 TL
800 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI
Güncel listeye bakıldığında marka birçok modelinde büyük indirim kampanyaları uyguluyor.
Fabia’da 340 bin TL’ye kadar, Scala modelinin en üst donanım seviyesi Monte Carlo’da 395 bin TL’ye yakın indirim uygulanıyor.
Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 388 bin TL’lik indirimin var.
Kamiq modelinin giriş seviyesinde 235 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 470 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.
Karoq modelinde ise 600 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta ise versiyonuna göre indirim miktarı 750 bin TL’yi buluyor.
Superb modelinde ise Sportline donanım seviyesi 884 bin TL’lik indirimle giriş seviyesi Premium versiyondan bile uyguna alınabiliyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Skoda Fabia Ağustos ayı fiyatı
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Premium
|1.0 TSI 115 PS DSG
|1.969.900
|1.840.500
|-129.400
|Monte Carlo
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.269.900
|2.192.200
|-77.700
|Monte Carlo
|130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG
|2.729.900
|2.389.900
|-340.000
Skoda Scala Ağustos ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Elite
|1.0 TSI 115 PS DSG
|2.014.900
|-
|-
|Premium
|1.0 TSI 115 PS DSG
|2.264.900
|-
|-
|Premium
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.389.900
|-
|-
|Monte Carlo
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.709.900
|2.316.500
|-393.400
Skoda Octavia Ağustos ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Elite
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.734.900
|2.346.900
|-388.000
|Premium
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.159.900
|-
|-
|Prestige
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.459.900
|-
|-
|Sportline
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.459.900
|-
|-
|RS
|2.0 TSI 265 PS DSG
|5.669.900
|-
|-
|Combi Sportline
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.559.900
|-
|Combi RS
|2.0 TSI 265 PS DSG
|5.769.900
|-
|-
Skoda Superb Ağustos ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Premium
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.774.900
|-
|-
|Prestige
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.649.900
|3.998.500
|-651.400
|Sportline
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.649.900
|3.765.600
|-884.300
|L&K Crystal
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|5.099.900
|-
|-
|L&K Crystal
|2.0 TDI 193 PS DSG 4x4
|7.099.900
|-
|-
|L&K Crystal
|2.0 TSI 265 PS DSG 4x4
|7.199.900
|-
|-
|Combi Prestige
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.769.900
|-
|-
|Combi L&K Crystal
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|5.219.900
|-
|-
|Combi L&K Crystal
|2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4
|7.219.900
|-
|-
|Combi L&K Crystal
|2.0 TSI 265 PS DSG 4x4
|7.319.900
|-
|-
Skoda Kamiq Ağustos ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Elite
|1.0 TSI 115 PS DSG
|2.099.900
|1.864.200
|-235.700
|Premium
|1.0 TSI 115 PS DSG
|2.519.900
|2.049.100
|-470.800
|Premium
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.659.900
|-
|-
|Monte Carlo
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.829.900
|2.375.400
|-454.500
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Skoda Karoq Ağustos ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Premium
|1.5 TSI 150 PS DSG
|3.249.900
|-
|-
|Prestige
|1.5 TSI 150 PS DSG
|3.639.900
|3.035.900
|-604.000
|Sportline
|1.5 TSI 150 PS DSG
|3.739.900
|3.356.200
|-383.700
Skoda Kodiaq Ağustos ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Premium
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.049.900
|-
|-
|Prestige
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.749.900
|3.998.100
|-751.800
|Sportline
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.899.900
|-
|-
|Prestige
|2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4
|6.749.900
|-
|-
|Sportline
|2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4
|6.999.900
|-
|-
|RS
|2.0 TSI 265 PS DSG 4x4
|7.399.900
|-
|-
Elektrikli Skoda Elroq ve Enyaq Ağustos ayı fiyat listesi (2026 model yılı)
|Elektrikli Model
|Model Detayı
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Yeni Skoda Elroq
|60 e-Prestige 204 PS
|3.199.900
|2.389.900
|-810.000
|Yeni Skoda Enyaq
|60 e-Prestige 204 PS
|3.849.900
|3.562.300
|-287.600
|Yeni Skoda Enyaq Coupe
|60 e-Sportline 204 PS
|3.949.900
|3.654.800
|-295.100
|Yeni Skoda Enyaq Coupe
|e-RS 340 PS 4x4
|5.349.900
|-
|-