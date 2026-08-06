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T-Otomobil

Kia Ağustos fiyatları belli oldu: Picanto'ya zam geldi

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Kia Ağustos fiyatları belli oldu: Picanto'ya zam geldi

Kia Ağustos 2026 fiyat listesi yayımlandı. Picanto, Stonic, Ceed, XCeed, Sportage, EV3, EV6 ve EV9 modellerinin güncel fiyatları belli oldu. İşte Kia'nın Ağustos ayı fiyatları.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Türkiye otomobil pazarının önemli markalarından Kia, Ağustos 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın şehir otomobili Picanto'dan elektrikli büyük SUV modeli EV9'a kadar uzanan ürün gamında çeşitli fiyat güncellemeleri dikkat çekiyor.

EN UCUZ KİA MODELİ HANGİSİ?

Kia'nın Türkiye'de giriş seviyesindeki modeli olarak Picanto yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısı ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çeken model, markanın en ulaşılabilir otomobili konumunda bulunuyor. Picanto modelinin giriş seviyesi versiyonunda Ağustos ayında küçük bir zam geldi.

SUV tarafında ise Stonic, Kia'nın en uygun fiyatlı crossover modeli olarak öne çıkarken, Sportage ise markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı sürdürüyor.

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KİA PİCANTO MODELİ AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Kia Picanto’nun giriş seviyesi Feel versiyonunda 100.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz kampanyası uygulanıyor.

ModelYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
Picanto 1.0L 67 PS AMTBenzinFeel1.460.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMTBenzinCool1.435.000 TL1.335.000 TL100.000 TL

KİA NİRO EV MODELİ AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
Niro EV - 150 kW OtomatikElektrikliElegance2.299.000 TL2.199.000 TL100.000 TL

KİA STONİC MODELİ AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
Stonic 1.0L 100 PS DCTBenzinCool1.960.000 TL1.830.000 TL130.000 TL

KİA XCEED MODELİ AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik)Mild Hybrid - BenzinCool1.960.000 TL1.895.000 TL65.000 TL

KİA SPORTAGE MODELİ AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinLive2.249.000 TL2.099.000 TL150.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinVision2.550.000 TL2.387.000 TL163.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinCool2.750.000 TL2.600.000 TL150.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinElegance3.075.000 TL2.925.000 TL150.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinPrestige3.340.000 TL3.240.000 TL100.000 TL
Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik)BenzinGT-Line3.650.000 TL3.350.000 TL300.000 TL

KİA SORENTO MODELİ AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 KoltukHibritPrestige Smart6.390.000 TL6.190.000 TL200.000 TL
Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 KoltukHibritPrestige Smart6.530.000 TL6.330.000 TL200.000 TL

KİA EV3 MODELİ AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliCole Long Range2.450.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliElegance Long Range2.485.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliElegance Confort2.399.000 TL2.349.000 TL50.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliPrestige Standard Range2.485.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliGT-Line Long Range3.760.000 TL

KİA EV6 MODELİ AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyat
EV6 - 125 kW OtomatikElektrikliElegance Standard Range3.760.000 TL

KİA EV9 MODELİ AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
EV9 - 149 kW Otomatik 7 KoltukElektrikliPrestige6.540.000 TL6.290.000 TL250.000 TL
EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 KoltukElektrikliGT-Line7.870.000 TL7.620.000 TL250.000 TL
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