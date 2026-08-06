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T-Otomobil

Peugeot Ağustos 2026 fiyat listesi açıklandı: Temmuz’un ardından Ağustos’ta da zam yok

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Peugeot Ağustos 2026 fiyat listesi açıklandı: Temmuz’un ardından Ağustos’ta da zam yok

Peugeot Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın e-208, e-308, 408, 2008, e-2008, 3008, e-3008, 5008 ve e-5008 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Peugeot'nun Ağustos fiyatları.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Türkiye otomobil pazarının en popüler markalarından Peugeot, Ağustos güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın hatchback, sedan, SUV ve elektrikli modellerinden oluşan geniş ürün gamında yeni fiyatlar netleşirken, araç satın almayı planlayan tüketiciler de güncel rakamları yakından takip ediyor.

ELEKTRİKLİ E-208 FİYATLARI

Peugeot'nun tamamen elektrikli E-208 modeli, düşük enerji tüketimi ve sessiz sürüş deneyimiyle elektrikli otomobil arayan kullanıcıların takibinde. Peki e-208’in güncel Ağustos ayı fiyatı ne kadar?

ModelFiyat (TL)
E-208 GT 100kW1.999.500


Tamamen elektrikli Peugeot E-308 Ağustos ayı fiyat listesi

ModelFiyat (TL)
E-308 GT 115kW2.381.000

PEUGEOT 2008 AĞUSTOS AYI FİYATLARI

ModelAğustos Fiyatı (TL)
2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.353.000
2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.580.000


Tamamen elektrikli Peugeot E-2008 Ağustos ayı fiyat listesi

ModelFiyat (TL)
E-2008 ALLURE 115kW2.201.500
E-2008 GT 115kW2.308.500


Peugeot’nin yeni 408 modelinde Temmuz ayında uygulanan 250 bin TL’ye varan indirim, Ağustos ayında da uygulanıyor.

ModelFiyat (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.580.0002.330.000-250.000
Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan2.695.000
Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.910.0002.745.000-165.000

Peugeot 3008 Ağustos ayı fiyat listesi

ModelFiyat (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.851.0002.649.000-202.000
3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS63.259.000

Tamamen elektrikli Peugeot E-3008 Ağustos ayı fiyat listesi

ModelFiyat (TL)
E-3008 Allure 157kW (210hp)3.318.000
E-3008 GT 157kW (210hp)3.514.500

Peugeot 5008 Ağustos ayı fiyat listesi

ModelFiyat (TL)
Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS63.290.000
Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS63.600.000

Tamamen elektrikli Peugeot E-5008 Ağustos ayı fiyat listesi

ModelFiyat (TL)
Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp)3.502.000
Yeni E-5008 GT 157kW (210hp)3.644.000

PEUGEOT AĞUSTOS AYI KAMPANYALARI

E-208 için 340.000 TL'ye 12 ay için yüzde 0,99 faiz ya da 20.000 TL nakit indirimi.

2008 modeli için 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz,

E-2008 modeli için 225.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz veya 40.000 TL nakit indirimi,

3008 modeli için 1.000.000 TL’ye 9 ay ve E-3008 için 6 ay yüzde 0,99 faiz,

5008 GT için 1.000.000 TL’ye 9 ay, E-5008 Allure modeli için 6 ay ve yüzde 0,99 faiz avantajı sunuluyor.

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