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Yaşam

Denemek için ekti, 1 metreye ulaştı! Merak eden gelip fotoğrafını çekiyor

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Denemek için ekti, 1 metreye ulaştı! Merak eden gelip fotoğrafını çekiyor
Başlık ResmiDenemek için ekti, 1 metreye ulaştı! Merak eden gelip fotoğrafını çekiyor

Antalya'da Şendur Özdoğru'nun deneme amaçlı ektiği su kabaklarından biri 96 santimetre uzunluğa ulaştı. Bahçedeki sıra dışı büyüklükteki kabakların mahalle sakinlerinin de ilgisini çektiğini söyleyen Özdoğru, vatandaşların kabakları görmek için bahçesine geldiğini ifade etti.

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Kış aylarını Manavgat'ta, yaz aylarını ise İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde geçiren Şendur Özdoğru, kendi bahçesinde çeşitli sebzeler yetiştiriyor. Özdoğru, bir arkadaşının verdiği su kabağı tohumlarını da ilk defa deneme amacıyla ekti.

"BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Özdoğru, "Kışın Manavgat ilçesinde, yaz aylarında ise Ürünlü Mahallesi'nde geçiriyorum. Yazları kendi bahçeme sebze ekiyorum. Side'de bir otelde çalışan Elazığlı arkadaşım bana kabak tohumu verdi. Ben de deneme amaçlı 5 kök su kabağı ektim. Hiç ummadığım şekilde büyüdü. Şu anda en uzunu 96 santimetreye ulaştı. Halen büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Doğal ortamda yetiştirdiği su kabaklarının beklediğinden çok daha fazla geliştiğini anlatan Özdoğru, beş kökten toplam 14 kabak elde ettiğini belirtti.
Özdoğru, "Beş kökte 14 tane kabak verdi. Halen vermeye devam ediyor. Fidanlarımız da tazeliğini koruyor. Sanırım en uzun kabağımız bir buçuk metreye ulaşacak" dedi.

Denemek için ekti, 1 metreye ulaştı! Merak eden gelip fotoğrafını çekiyor
Başlık ResmiDenemek için ekti, 1 metreye ulaştı! Merak eden gelip fotoğrafını çekiyor

"ÇOK GÜZEL BİR LEZZETİ VAR"

Su kabağının yalnızca süs amaçlı kullanılmadığını belirten Özdoğru, kabakların tazesini yemek ve kızartmada da kullandıklarını söyledi. Özdoğru, "Süs kabağının tazesinden kızartma ve yemeğini yaptık. Çok güzel bir lezzeti var. Bu kabağı genellikle süs olarak kullanıyorlar. Ben ise tamamen doğal ortamda yetiştirdim" diye konuştu.

Denemek için ekti, 1 metreye ulaştı! Merak eden gelip fotoğrafını çekiyor
Başlık ResmiDenemek için ekti, 1 metreye ulaştı! Merak eden gelip fotoğrafını çekiyor

"KÖYLÜLER FOTOĞRAF ÇEKİYOR"

Bahçedeki sıra dışı büyüklükteki kabakların mahalle sakinlerinin de ilgisini çektiğini belirten Özdoğru, vatandaşların kabakları görmek için bahçesine geldiğini belirtti. Özdoğru, "Köyde insanlar merak edip gelip bakıyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar. Daha önce de deneme amaçlı patlıcan ekmiştim. Onun da uzunluğu 52 santimetreye ulaşmıştı" dedi.

Denemek için ekti, 1 metreye ulaştı! Merak eden gelip fotoğrafını çekiyor
Başlık ResmiDenemek için ekti, 1 metreye ulaştı! Merak eden gelip fotoğrafını çekiyor

"GELECEK YIL DAHA FAZLA EKECEĞİM"

Kabaklardan tohum alarak gelecek yıl daha fazla fidan yetiştirmeyi planladığını belirten Özdoğru, elde ettiği tohumları mahallede isteyen vatandaşlarla da paylaşacağını söyledi. Özdoğru, "Bu kabaklardan tohum alacağım. Köyde isteyenlere vereceğim. Önümüzdeki yıl daha fazla fidan dikimi yapacağım. Şimdilik deneme amaçlı ektim ama çok güzel sonuç aldım" ifadelerini kullandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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