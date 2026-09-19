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Nusret Gökçe şimdi de müteahhit oldu! Lüks konut projesi dikkat çekti

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Nusret Gökçe şimdi de müteahhit oldu! Lüks konut projesi dikkat çekti
Başlık ResmiNusret Gökçe şimdi de müteahhit oldu! Lüks konut projesi dikkat çekti

Restoranları ve kendine özgü sunumlarıyla dünya çapında tanınan Nusret Gökçe, yatırımlarına yeni bir alan ekledi. Yeme-içme sektöründeki girişimleriyle adından söz ettiren Gökçe, bu kez gayrimenkul sektörüne yöneldi. Ünlü işletmecinin yeni yatırım adresi ise İspanya’nın dünyaca ünlü tatil adası İbiza oldu.

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Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılan Nusret Gökçe, İbiza’da hayata geçirdiği lüks konut projesiyle gayrimenkul sektörüne adım attı. Restoran yatırımlarının ardından müteahhitlik alanında da faaliyet göstermeye başlayan Gökçe, yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Nusret Gökçe şimdi de müteahhit oldu! Lüks konut projesi dikkat çekti
Başlık ResmiNusret Gökçe şimdi de müteahhit oldu! Lüks konut projesi dikkat çekti

İBİZA’DA LÜKS KONUT PROJESİ

Nusret Gökçe’nin hayata geçirdiği “The N Residences Ibiza” isimli proje, İbiza’daki lüks yaşam konseptiyle öne çıkıyor. Projede toplam 51 lüks daire yer alırken, sakinlerin kullanımına sunulmak üzere 4 restoran, yüzme havuzu ve yeraltı otoparkı da bulunuyor.

Nusret Gökçe şimdi de müteahhit oldu! Lüks konut projesi dikkat çekti
Başlık ResmiNusret Gökçe şimdi de müteahhit oldu! Lüks konut projesi dikkat çekti

Modern mimarisi ve kapsamlı sosyal olanaklarıyla dikkat çeken projenin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi. İbiza’nın turizm açısından öne çıkan bölgelerinden birinde yükselen proje, Gökçe’nin gayrimenkul alanındaki ilk büyük yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

YENİ YATIRIMI SES GETİRDİ

Yeme-içme sektöründe dünya genelinde restoranları bulunan Nusret Gökçe, yeni projesiyle yatırım alanını genişletmiş oldu. Lüks konut projesinin gündeme gelmesinin ardından Gökçe’nin yatırımı sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

Nusret Gökçe şimdi de müteahhit oldu! Lüks konut projesi dikkat çekti
Başlık ResmiNusret Gökçe şimdi de müteahhit oldu! Lüks konut projesi dikkat çekti

Projeye ilişkin paylaşımlar kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerken, sosyal medyada Gökçe’nin servetine ve yeni yatırımına ilişkin çeşitli yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, ünlü işletmecinin İbiza’daki projesiyle gayrimenkul sektöründe de önemli bir yatırım gerçekleştirdiğini belirtti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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